Cinq questions à Florence Lecompte, tête de liste PS à Quévy

1/ Quévy est traversée par différents axes principaux. Or le SPW ne souhaite pas d'aménagements de sécurité. Comment améliorer la sécurité?

F. L. : "Il faut solliciter des radars répressifs avec la zone de police pour plus de sécurité sur les grands axes."

2/ Le maintien d'écoles dans chaque village est-il indispensable pour maintenir la population jeune et dynamique ?

F.L. : "Pour notre groupe, il faut une école par village. Une école c'est la vie du village. Nous avons un enseignement de qualité et nous investissons chaque année dans nos bâtiments scolaires."

3/ Quévy est une commune qui séduit de plus en plus de nouveaux habitants. Comment éviter qu’elle ne devienne la cité dortoir de Mons ?

F.L. : "Effectivement Quévy est une commune agréable, campagnarde et tranquille. Mais ce n’est pas une cité-dortoir, voyez le taux de personnes du troisième âge qui y habitent. Les nombreuses manifestations communales et associatives créent en outre une ambiance conviviale et dynamique qui préserve son " esprit village "."

4/ Comment continuer à redresser les finances communales ?

F.L. : "Nous dégageons un boni important en 2017. Nous avons même diminué certaines taxes et des économies sont prévues en matière d’énergie. La majorité PS maîtrise les équilibres financiers."

5/ Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

F.L. : "Nos moyens ne nous ont pas permis de rénover la rue Haute. Nul n’ignore le coût avoisinant le million d’euros de semblables réalisations. Comme souhaité, comme promis, ce sera une priorité du prochain plan triennal."