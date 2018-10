Cinq questions à Eric Thiébaut, tête de liste de "L'équipe du bourgmestre" à Hensies

Le projet “Nouveau quartier aux Sartis” prévoit l’aménagement de nouveaux logements aux abords des Marais d’Harchies. Quel impact pour la réserve naturelle?

Eric Thiébaut (L'équipe du bourgmestre) : "Le projet a été approuvé par le Gouvernement wallon. Il consiste en la création d’un quartier nouveau sur le site de l’ancien charbonnage des Sartis. Le terrain concerné couvre 28 ha en zone industrielle sur lequel il reste quelques bâtiments en ruine qui laissent une très mauvaise image.

Il est accolé à notre réserve naturelle qui s’étend sur 500 ha entre Hensies et Bernissart. C’est une des plus belles réserves naturelles du pays. Le projet d’éco-quartier a été conçu en intégrant la proximité de la réserve et du canal. Cependant, les gestionnaires du site naturel craignent que la proximité d’un grand nombre de nouveaux logements soit néfaste pour les oiseaux qui vivent dans les étangs voisins. Tous les protagonistes de ce dossier sont d’accord sur la nécessité d’assainir et de rendre vie au site de l’ancien charbonnage des Sartis qui a accueilli des milliers de travailleurs jusqu’en 1976. Il a donc été convenu de revoir le projet initial en y associant tous les acteurs concernés".

Quelles mesures comptez-vous prendre pour sécuriser davantage les zones accidentogènes ?

E.T.: "Depuis plusieurs années, la commune investit énormément dans le placement de divers dispositifs ralentisseurs de trafic tels que coussins berlinois, chicanes, plateaux surélevés, panneaux clignotants ou encore créations de zones de parking alternées. Des radars fixes vont être aussi installés dans les rues de l’entité. Dans un premier temps, deux seront financés par notre Zone de Police et en fonction de leur efficacité, j’envisage d’en proposer d’autres.

Par ailleurs, notre commune a la chance d’être traversée par une autoroute et 2 routes régionales qui permettent une très bonne mobilité vers l’extérieur en voiture. Malheureusement, ces axes routiers sont aussi très dangereux.

Quand je suis devenu Bourgmestre, la commune avait obtenu du Ministre Daerden la construction d’un rond-point au carrefour des Canadiens. Depuis cet aménagement, il n’y a plus eu d’accidents mortels à cet endroit alors qu’auparavant, en moyenne, une personne par an y perdait la vie. Il y a quelques semaines, des feux tricolores ont été placés au carrefour du Saint-Homme à Thulin. Je me battais depuis des années pour que la Région wallonne sécurise cet endroit. Le Ministre Di Antonio a entendu mon appel. Les premiers échos des automobilistes empruntant ce carrefour sont unanimement positifs.

Mais il reste malheureusement un endroit particulièrement " accidentogène " à Thulin : le carrefour du Sardon. Nous plaidons pour que la Région y construise un rond-point"

Comment résoudre la problématique de la criminalité transfrontalière ?

E.T. : "Il est très difficile de mesurer précisément la criminalité transfontaière. Notre Zone de Police a souvent constaté que pas mal de vols chez nous étaient commis par des résidents français et que la présence de certains véhicules immatriculés en France était liée au trafic de drogue.

La collaboration est bonne entre les forces de l’ordre de part et d’autre de la frontière. Ces derniers mois, notre service de recherche a élucidé beaucoup d’affaires, mais toutes les actions ne peuvent pas être divulguées au public.

Pour l’avenir, je souhaite relancer l’organisation de patrouilles de police mixtes associant policiers français et belges".

Hensies est la commune de la région qui compte la plus grande communauté musulmane. Comment préserver le dialogue intercommunautaire ?

E.T. : "Depuis toujours, Hensies est un exemple d’harmonie entre diverses communautés. Le dialogue est permanent et aucun cas de radicalisation n’a été constaté chez nous.

Notre entité est composée des villages de Montroeul, Thulin, Hainin et Hensies. C’est essentiellement le village d’Hensies qui compte le plus de citoyens de confession musulmane.

Depuis des décennies, les enfants de toutes origines étudient dans nos écoles et font aussi souvent du sport ensemble. Je suis fier de constater que beaucoup de jeunes se disent d’abord hensitois car l’identité locale lie très fort les habitants.

Par ailleurs, dans le cadre de Mons2015, la commune avait organisé " Hensies Village du Monde ". Un événement qui attira plus de 4000 personnes à Montroeul et montra à quel point la multiculturalité n’est pas un problème mais une richesse dans notre entité".

Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

E.T.: "Je souhaite relancer un appel à la création de comités de quartiers collaborant avec la commune et la police. Je crois qu’il faut impliquer plus les citoyens qui le souhaitent à la gestion de leur environnement immédiat. On peut augmenter la sécurité de nos quartiers en faisant appel à la vigilance des riverains par exemple. On peut aussi les associer à la gestion d’espaces publics où des jeux pour enfants sont installés. La sécurité et la propreté de la commune sont l’affaire de tous".