Cinq questions à Didier Lebailly, tête de liste ECOLO à Chièvres

1) Le Chièvrois est assez taxé avec notamment un IPP à 8,8%. Quelle sera votre politique en matière de fiscalité ?

Didier Lebailly (ECOLO) "Pour Ecolo, la mise en place des politiques proposées dans notre programme ne justifiera pas la moindre hausse de la pression fiscale exercée sur les Chiévrois. Il est vrai que nous y avons été contraints lors de la précédente législature par la faute des Gouvernements fédéral et wallon qui ont reporté de nombreux coûts sur la Commune. On aurait pu éviter cette augmentation de l’IPP mais il aurait alors fallu supprimer certaines dépenses non indispensables. Ecolo a présenté différentes pistes (réduire les frais relatifs aux courses cyclistes, aux cérémonies, au jumelage,…). Elles n’ont pas été retenues par notre partenaire. Nous remettrons ces propositions à l’ordre du jour Pour Ecolo, il conviendra par ailleurs de poursuivre la politique initiée durant cette mandature visant à moduler le montant des subventions en faveur des plus petits revenus. Quant à la taxe " piscine ", nous proposons d’exonérer les détenteurs de piscines naturelles".

2) L’augmentation de la population est indéniable ces dernières années. On frôle la barre des 7000 habitants. Comment allez-vous gérer cette augmentation sur le plan du logement (on sait que plusieurs projets immobiliers sont sur la table) mais aussi sur le plan des infrastructures telles que les écoles ou les crèches (déjà saturées) ?

D.L. "Afin de réduire le risque de voir se développer des projets urbanistiques débridés et peu en accord avec notre ruralité, nous imposerons un référentiel de critères minimaux à respecter obligatoirement : densité maximale,présence d’espaces verts, hauteurs maximales des habitations, …

Et pour aider les décideurs, un Schéma de Développement communal ainsi qu’un Guide communal d’urbanisme seront mis en place.

Enfin, concernant les crèches, il conviendra de poursuivre la réflexion concernant la construction d’une nouvelle crèche dans l’entité. L’octroi d’une prime communale pour les nouveaux(elles) accueillant(e)s d’enfants pourrait être une alternative.

Quant aux écoles, on est paré via le réaménagement en cours de l’ancien CPAS de Ladeuze, et la création décidée d’une nouvelle classe à Vaudignies ainsi que l’aménagement en classe de l’actuelle salle de musique de Huissignies et la proximité des anciennes écoles rénovées récemment à utiliser intelligemment".

3) La majorité PS-ECOLO a fait du patrimoine son cheval de bataille avec la volonté de le promouvoir davantage afin d’y développer son économie locale. Quelle place allez-vous donner au patrimoine et comment comptez-vous développer le tourisme à Chièvres?

D.L. "Chièvres ne peut pas se permettre de laisser se détruire son patrimoine architectural et naturel. La mission première donnée à l’Office du Tourisme (OTC) devra être de rechercher de moyens afin de restaurer les principaux sites classés. Le sauvetage de l’Eglise Saint-Martin de Chièvres est un bel exemple à suivre (coupler restauration échelonnée sur 5 ans et développement d’événements culturels divers). Il conviendra ensuite d’enfin baliser sérieusement les missions de l’OTC qui devra travailler en totale concertation avec les autres partenaires incontournables que sont la Maison de la Culture d’Ath, Cervia Médiéval ainsi que les écoles et les nombreuses associations culturelles locales. Ceci est indispensable pour que les Chiévrois s’approprient leur tourisme ainsi que les événements phares qui en découlent et en deviennent à termes les acteurs. Enfin, si on veut développer l’économie locale, il conviendra d’y associer dès le départ l’ensemble des commerçants de l’entité".

4) Chièvres reste une commune essentiellement rurale. Quelles seront vos attentions en matière d’agriculture ? Comment comptez-vous soutenir les agriculteurs locaux ? Quid de l’agriculture intensive (Lutte contre les inondations qui font de plus en plus de dégâts dans l’entité) ?

D.L. "En matière d’aide aux agriculteurs locaux, la Ville

aide financièrement l’asbl Terres en vue qui soutient les petits agriculteurs en recherche de terres à prix abordable ;

soutient - via la mise à disposition d’un local, le Groupe d’Achats Solidaire qui se fournit auprès des petits agriculteurs locaux leur proposant des produits locaux de qualité.

a modifié le cahier des charges du marché public relatif à la livraison des repas scolaires en y intégrant davantage de produits locaux et de qualité ;

ouvrira gratuitement l’accès au marché dominical aux producteurs locaux labellisés bio ;

Quant à la problématique des inondations, à défaut de pouvoir changer l’agriculture, des solutions alternatives sont proposées (mise en place de fascines, de Zones d’Immersion temporaire,..) et doivent encore être mises en oeuvre. Des actions ont déjà été réalisées (curage des fossés et des cours d’eau, impositions urbanistiques pour les nouvelles constructions, plantations de haies,…)".

5) Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

D.L. "Vous pouvez avoir les plus beaux projets qui soient, ils ne verront le jour que si vous disposez d’une administration performante.

Pour cela il conviendra de renforcer la politique de Gestion des Ressources humaines de l’administration :