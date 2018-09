Cinq questions à David Werquin, tête de liste du groupe PS à Comines

Comment concilier développement économique et lutte contre les nuisances à Comines ?

David Werquin (PS): "Nous travaillerons sur trois grands axes: Primo, dédier un échevin à l'Environnement. Il sera le lien entre l'administration et les entrepreneurs en matière de normes environnementales mais également le référent de la population dans la lutte contre les petites et grandes négligences.

Secundo, faire respecter la loi. Il existe un panel des obligations et des sanctions assez vastes pour que nous puissions garantir aux Cominoises et Cominois un bien-vivre nécessaire dans chaque quartier de notre entité. Nous veillerons à ce que nos agents constatateurs puissent se former et travailler dans de bonnes conditions. Nous resterons vigilants quant au respect des lois lors des projets futurs ou en cours de réalisation.

Tertio, créer du lien avec le tissu associatif local qui a fait un travail qu'il nous faut saluer pour préserver notre environnement, même si nous déplorons pour l'instant le manque de dialogue avec celui-ci. Nous attendons toujours leur réponse".

La Lys est un atout pour Comines : comment comptez-vous l’exploiter au cours de la prochaine mandature ?

D.W: "Nous comptons surtout la préserver avant de l’exploiter. Nous le clamons sans fard : notre programme est éco-socialiste. Le projet de plate-forme bimodale en cours d'enquête publique impactera une partie des berges de la Lys. Il évitera des transits de poids-lourds chargés de marchandises par les centres de Comines-Warneton en favorisant le transport fluvial, bien plus écologique que le transport routier.

En parallèle il est essentiel de sanctuariser le reste des berges. Ce joyau naturel pourrait voir se développer RAVEL et sentiers de randonnée avec une vigilance accrue en termes d’entretien. Nous proposerons également aux associations spécialisées d’effectuer un recensement des espèces afin de mieux les protéger mais aussi d’informer la population sur leurs présences par des affichages didactiques. Par ailleurs, le plan communal de développement rural inclus déjà des projets à visée écologique et pédagogique (réfection de la " Ferme Mahieu "), que nous soutiendrons".

Comment envisager la gestion et la promotion du tourisme à Comines ?

D.W.: "Comines-Warneton bénéficie d’atouts forts : un patrimoine architectural et historique, un écrin écologique et une force économique qui va au-delà les frontières. Notre volonté de créer une coupole qui regroupe l’Office du Tourisme, le tissu associatif, la Société d’Histoire et les divers musées existants est toujours présente. Nous comptons aboutir à ce que chacun tire dans le même sens pour le bien du tourisme sur Comines. Nous devons assurer une place prépondérante pour notre “Plugstreet 14-18 expérience” dans les circuits des visites et des commémorations liées à la première guerre mondiale.

Comme innovation, nous mettrons en avant nos producteurs et fabricants locaux par la création d’une Halle des terroirs Cominois où leurs produits pourraient être vendus. Nous attirerons les touristes aussi par la culture puisque nous projetons de créer un Salon du Livre à Comines, en association avec nos bibliothèques et la MJC, qui mettra également en avant sculpteurs et peintres de la région".

Que proposez-vous pour redynamiser le commerce local à Comines ?

D.W. "D’abord d’être vraiment à l’écoute des acteurs du commerce local. Ils sont les mieux placés pour développer le tissu commercial à Comines-Warneton. Notre espoir est que l’ensemble des commerçants se fédèrent derrière un projet commun. Nous continuerons à soutenir la prime d'installation pour les nouveaux commerces, mais en étant attentifs à un maintien de la mixité des échoppes par quartier. Autre projet d’envergure, celui de créer un local-test permettant à tout nouveau commerçant de venir s’installer avec des frais minimes et de tester la pérennité de son projet sur quelques mois. Enfin, nous voulons alléger le poids administratif qui pèse sur nos commerces par la création d’un guichet unique pour leurs formalités administratives. Il ne nous semble plus raisonnable qu'en 2018 on doive courir de bureaux en bureaux, avec parfois des heures d'ouverture qui ne coïncident pas, pour monter un projet. Nous étudions la possibilité de créer une coopérative pour les quartiers sans épicerie".

Quelle est la mesure phare que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

D.W. "Révolutionner la vie communale par une mesure, comme certains de nos concurrents à l'élection, qui propose des baisses d’impôt miracle ou des incantations magiques, c'est de la démagogie.

Nous préférons nous engager à travailler en toute transparence et à respecter le programme économiquement crédible pour lequel nous serons élus. En plus d'être réalistes et efficaces, c'est par la méthode que nous innoverons. Nous mettrons en place une nouvelle manière de fonctionner dans laquelle la parole du citoyen sera écoutée.

Pour être plus réactifs et à l’écoute de nos citoyens, nous nous inspirerons d’une ville comme Jun, en Espagne, qui a su créer un lien direct entre habitant et autorités locales. Les conseils communaux seront filmés et diffusés en direct, et nous tiendrons compte des recommandations d’associations comme Transparencia qui œuvrent pour une vie publique plus claire et un plus grand dialogue entre nous".