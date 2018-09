Cinq questions à David De Temmerman, tête de liste "Défi Citoyen" à Leuze-en-Hainaut

1/ Quelles mesures comptez-vous prendre pour favoriser la redynamisation du commerce en centre-ville à Leuze ?

David De Temmerman (Défi Citoyen) : "Inciter les gens à revenir sur le centre-ville par diverses mesures. Par exemple, Le marché des producteurs locaux doit se dérouler non pas caché derrière l’Arena (masqué par le Ravel) mais sur la Grand-place, il en va de même pour le village de Noël. Remettre en centre-ville des commerces oubliés tels que " blanchisserie ", primeurs, réparation de vélos, vélomoteurs, car-wash manuel (pas d’installation mécanique mais un partenariat avec atelier protégé ou revenus additionnels pour allocataires sociaux), ateliers d’écriture et de (re)mise à niveau pour cours et autres. Pourquoi ne pas y mettre aussi quelques services communaux par exemple un bureau pour l’urbanisme et services travaux (inaccessible au fin fond du zoning). Il faut revoir le sens de circulation autour des artères, la politique parking, les activités festives."

2/ Cette législature a été marquée par d’importants investissements en matière d’infrastructures sportives, la suivante sera-t-elle consacrée aux infrastructures culturelles et à cette Grand-Place dont la réfection est annoncée depuis 2012 ?

D.D.T. : "Une nouvelle grand-place n’est pas LA priorité primaire. Le projet proposé semble avoir été fait à la hâte, à l’approche des nouvelles élections, sans consultation citoyenne. De plus, trois ans de travaux c’est la mort assurée des commerces qui y subsistent et la désertification garantie du centre-ville. Le sens de circulation proposé va à l’encontre d’un attrait vers le centre-ville.

Il est plus opportun de revoir l’aménagement des trottoirs et zone de parking pour permettre la mise en place de quelques terrasses. Les zones piétonnes doivent être faciles d’accès et protégées/sûres. Il faut revoir aussi l’aménagement de la grand-rue. Les plots et poteaux n’y ont pas leur place."



3/ La ville de Leuze est le théâtre de nombreuses incivilités et la question de la propreté de l’espace public préoccupe les citoyens. Quelles solutions envisagez-vous à ce problème ?

D.D.T. : "Propreté et sécurité sont les éléments phares. Un nettoyage approfondi accompagné d’une tolérance zéro par rapport à toute forme d’incivilité (mégots jetés, déjections canines, papiers, …). Réfection des trottoirs, entretien des parcs et immeubles communaux (nettoyer et réparer façades et corniches, moderniser l’intérieur pour rendre les lieux agréables aux visiteurs et employés). Organiser une équipe de nettoyage et mise en place de patrouilles de vigiles pour sanctionner tout délit en flagrant délit. Recourir à des caméras de surveillance avec enregistrement sera un passage obligé."

3/En matière de développement économique, quel rôle peut/doit jouer la ville de Leuze pour favoriser la création d’emplois ?

D.D.T. : "Des incitants financiers/fiscaux devront être dégagés par la Commune (exonération de taxes telles que enseignes, …). Il faudra veiller non seulement à inciter de nouveaux commerçants à s’installer mais sans pénaliser les anciens. Rencontrer les acteurs économiques et, avec eux, prendre des mesures considérées comme utiles. Une liste de commerces jugés non utiles doit être élaborée en concertation avec les acteurs économiques pour éviter la surabondance et garantir la diversité."

4/Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

G.B. : "Nettoyage, entretien et réfection des espaces communaux et trottoirs accompagnés d’une mesure de tolérance zéro."