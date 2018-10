Cinq questions à Dany Rasson, tête de liste PS à Ellezelles

1/ À Ellezelles, l'excellente santé des finances permet à la commune d'investir. De nouveaux projets d'infrastructures communales ont été réalisés ou sont à l'étude. La commune peut-elle encore se permettre de poursuivre cette politique? Quels projets faudrait-il envisager ?

Dany Rasson (PS): "Il est évident que nous continuons et continuerons à poursuivre la politique d’investissement pour certains projets d’envergure :

- la salle des fêtes de Wodecq ( projet pour lequel je me bats et m’investis personnellement depuis de nombreuses années.)C’est un besoin essentiel pour la vie associative de Wodecq ! La philharmonie de Wodecq et le groupe théâtral ‘le rideau d’Ocq sont obligés de travailler à l’extérieur du village pour les manifestations principales (ex : salle ‘’chez Nous " " qui est occupée à presque à 100%) , le comité des fêtes doit louer des chapiteaux pour les ducasses !

- les deux terrains de tennis couverts au centre sportif à Ellezelles (projet important pour les 200 membres du club de tennis qui doivent louer des salles couvertes en hiver dans d’autres communes) et l’aménagement d’un nouveau terrain de football

- un espace de sport de plein air pour les VTT , BMX etc.. plus de trente jeunes s’adonnent à ces disciplines sportives et sont très demandeurs d’un terrain aménagé à ces effets !

- l’extension de la maison du parc du pays des collines et la réhabilitation du parcours spectacle

- le projet Beaubourg : projet de réhabilitation (80 maisons) à l’arrière du CACS."

2/ On sait qu'il est difficile d'attirer des entreprises en zone rurale. Comment faire pour développer le tissu local de PME ? Serait-il possible d'ouvrir la porte, pour une entité touristique comme Ellezelles, à des sociétés de taille plus conséquente ?

D. R.: "Nous essayons d’attirer des petites ou moyennes entreprises dans les ateliers ruraux que nous avons construit à cet effet aux Quatre Vents à Ellezelles et qui correspondent aux objectifs fixés : création d’emplois locaux, développer des activités qui permettent de mettre en valeur nos produits locaux et régionaux : ex , nous venons de vendre un des bâtiments à une coopérative de transformation de jus de fruits qui permet de développer des produits locaux (jus de fruits, confitures et produits dérivés) , ainsi qu’ aux habitants ellezellois de faire presser leurs fruits pour leur consommation personnelle).’. Nous favorisons et encourageons le développement d’autres initiatives ( la nouvelle chocolaterie , par exemple) ! Cela colle bien à l’image que nous voulons donner à notre commune ’commune gourmande’."

3/ Une nouvelle coalition CDH/PS est sans doute en train de se dessiner à Ellezelles. Les deux partis sont sur la même longueur d’onde sur pas mal de projets. Est-ce que cela sert encore à quelque chose de faire campagne ?

D. R.: "Nous ne pouvons pas encore affirmer qu’une nouvelle coalition LB-CDH / PS se réalise à Ellezelles. Il faudra attendre le 14 octobre et analyser les résultats de chaque parti. IL est évident que, durant plusieurs législatures, nous avons réalisé de nombreux projets d’envergure et de nouveaux projets importants sont en cours de réalisation. ET tout ce travail s’est réalisé dans des conditions très sereines, amicales et conviviales , avec le respect des idées de chacun. Nous sommes en général sur la même longueur d’onde sur presque tous les sujets. ET nous terminons cette législature dans des conditions très positives. Jamais , nous n’avons eu besoin d’avoir recours à des votes pour prendre une décision ! C’est toujours à travers des discussions positives que nous avons avancé !!Nous souhaitons bien-sûr pouvoir continuer à collaborer durant la prochaine législature avec le groupe de la liste du Bourgmestre, ce qui nous semble le plus logique par rapport au travail constructif et positif qui permet à Ellezelles de bien vivre. Nous sommes conscients qu’il y a encore beaucoup de projets, de travail à mettre en place pour améliorer la qualité de vie de nos concitoyens ! C’est une bonne coalition (LB –PS) qui pourrait permettre de continuer à travailler sereinement à Ellezelles !"

4/ Comment améliorer la mobilité et renforcer l’offre des transports en commun à Ellezelles ? Vos pistes même si la compétence n’est pas communale ? Intervention auprès de la Région wallonne et des TEC ?

D. R.: "IL est clair qu’il faut améliorer la mobilité dans notre commune. Des contacts sont pris depuis déjà plusieurs années avec le TEC et la RW. pour améliorer les liaisons entre Ellezelles et les villes voisines .Mais les solutions de leur part tardent à venir !! IL serait important de développer le covoiturage aussi ! Des primes sont octroyées également aux personnes qui achètent un vélo électrique ! . Les nouveaux véhicules des services sociaux et communaux sont équipés au gaz. L’aménagement ou la réfection de pistes cyclables est envisagée pour l’avenir !"

La RTBF décline toute responsabilité quant au fond et à la forme des propos tenus par les candidats.