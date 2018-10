Cinq questions à Daniel Olivier, tête de liste du parti "PS - Ensemble pour Saint-Ghislain" à Saint-Ghislain

Comment assurer la mobilité dans le centre de Saint-Ghislain principalement aux heures d'entrée et de sortie d'écoles ?

Daniel Olivier (PS - Ensemble pour Saint-Ghislain):

"- nous avons déjà obtenu que les heures d'entrée et sortie ne soient pas les mêmes entre les différents établissements scolaires pour mieux répartir le flux de circulation "automobiles

- nous encourageons les parents à pratiquer le co- voiturage.

- nous promouvons l' usage des transports publics

- dans le cadre du PCM, la possibilité de rejoindre la chasse de Saint- Ghislain via une voirie parallèle à l' autoroute ( accès au bout de la rue du Port ) et ensuite via une ancienne voie de chemin de fer.

- au niveau du viaduc d' Hornu , nous avons apporté notre contribution dans le cadre des negociations ( notamment avec le SPW , le TEC et les bureaux d' etudes) concernant l' aménagement du carrefour entre la N547 et la voie menant à la gare : le dossier est abouti, on attend maintenant sa mise en œuvre".

Comment assurer la propreté et l'entretien des espaces publics ?

Daniel Olivier, (PS - Ensemble pour Saint-Ghislain):

"Nous avons installé 362 poubelles de type Saint- Ghislain sur tout le territoire; elles sont vidées régulièrement par notre personnel communal

Acquisition d' un petit véhicule adapte pour recolter les déchets et qui permet d' accéder dans les venelles

Acquisition d' un aspirateur de rue de type glouton

Distribution de sacs réutilisables( 17000 !) de sachets " ramasse -crottes" , de cendriers de bagotto( poubelles voitures )

Développement au niveau de l' entité d' un plan de fleurissement et d' entretien qui respecte les principes de la gestion " differenciee"

Entretien des sentiers via marché public et donc via une entreprise spécialisée en horticulture.

Engagement d' une douzaine d' agents via le service " réinsertion professionnelle " du Cpas particulièrement pour le désherbage des voiries communales et les cimetières .

- 15 hommes / jour pour la propreté / 700 kilos / jour collectés en 2016 !

Participation à tous les opérations de ramassage de déchets et de sensibilisation, surtout dans les écoles )"

Comment assurer les services à la population dans tous les villages de l'entité et en même temps éviter la dispersion des différents services communaux?

Daniel Olivier (PS - Ensemble pour Saint-Ghislain):

- "Dématérialisation des procédures et documents administratifs ( via l' informatique et le net)

- soutien apporté par le taxi social et les gardiens de la paix pour les personnes ayant des difficultés pour se déplacer ou pas de moyen de locomotion.

Dans le programme : mise en place d' un minibus équipé qui sillonnera l'entité clé notre bibliobus"

L’insécurité est-elle un vrai problème à Saint-Ghislain ? Alors, plus de prévention ou plus de policiers ?

Daniel Olivier (PS - Ensemble pour Saint-Ghislain):

"Tant la prévention que la répression sont importantes. Donc animateurs de quartiers pour aller au dialogue et de retisser du lien social avec la population ( tous les âges jeunes comme personnes âgées ). Mais aussi plus d' agents de police de proximité mais d' autres services de police ( proactivite , interventions recherches ). Tolérance " zéro " dans le cadre du respect du RGP . Lutte contre toutes formes de nuisance et d' incivilité. Caméras dans les endroits posant régulièrement problème en concertation avec les autorités judiciaires et policières "

Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

Daniel Olivier (PS - Ensemble pour Saint-Ghislain):

"(Re)assurer la tranquilite publique pour tous et lutter contre toutes les formes de nuisance, d' incivite ( appliquer la tolérance " zero") en passant aussi par la prévention et la sensibilisation de tout le public concerné en ce compris en matière de propreté ou de mobilité ( parking !).

Halte- garderie pour enfants de parents " sans emploi " qui suivent des formations ou recherchent du travail

Le jour des élections ( 14/10/2018 !) Nous organisons déjà une halte- garderies pour les enfants des assesseurs et volontaires travaillant dans les bureaux de vote".

Nous déclinons toute responsabilité quant au fond et à la forme des propos tenus par les candidats.