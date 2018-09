Cinq questions à Claude Demarez, tête de liste MR à Chièvres

1) Le Chièvrois est assez taxé avec notamment un IPP à 8,8%. Quelle sera votre politique en matière de fiscalité ?

Claude Demarez (MR) "Contrairement à ce qu’a voulu faire croire l’actuelle majorité, le Chiévrois est en effet dans la moyenne haute. Le MR de Chièvres veut une fiscalité plus juste pour les travailleurs et les ménages. C’est par conséquent le taux sur l’impôt des personnes physiques qui est notre cœur de cible car nous sommes au taux maximum et nous le diminuerons.

Nous voulons également adapter ou supprimer certaines taxes qui n’atteignent pas l’objectif fixé.

La taxe sur les égouts n’a servi qu’à éponger le déficit de l’exercice propre alors qu’il faut soutenir les ménages pour financer les stations d’épuration individuelles.

Le libéralisme c’est moins de taxes et dépenser mieux!".

2) L’augmentation de la population est indéniable ces dernières années. On frôle la barre des 7000 habitants. Comment allez-vous gérer cette augmentation sur le plan du logement (on sait que plusieurs projets immobiliers sont sur la table) mais aussi sur le plan des infrastructures telles que les écoles ou les crèches (déjà saturées) ?

C.D. "Cette augmentation de la population est indéniable mais connaît un tassement et le Groupe MR est le seul à l’avoir signalé.

C’est un défi de taille pour la future majorité de répondre à la fois aux besoins des nouveaux habitants mais également au vieillissement de la population qui est tout aussi indéniable.

La création d’un prégardiennat est une de nos priorités, ainsi que le développement et le soutien concret des crèches et des écoles, qui doivent figurer dans les priorités du budget communal.

L’amélioration et l’embellissement du cadre de vie doivent également guider la future majorité.

En vue d’un développement harmonieux de l’entité, nous préconisons depuis le début de la législature l’adoption d’un schéma de structure global (ou son équivalent) en vue de disposer d’une vision stratégique qui fait cruellement défaut à l’actuelle majorité !

Cette vision stratégique assurera le compromis indispensable entre développement, ruralité et respect du patrimoine".

3) La majorité PS-ECOLO a fait du patrimoine son cheval de bataille avec la volonté de le promouvoir davantage afin d’y développer son économie locale. Quelle place allez-vous donner au patrimoine et comment comptez-vous développer le tourisme à Chièvres ?

C.D. "Nous soutenons tout autant que les autres formations politiques le patrimoine et le tourisme. Cependant, il est illusoire de croire que cela suffira seul pour le développement de notre belle Commune. Favorisons le commerce et les entreprises par l’adoption de mesures adaptées (accompagnement administratif, primes, etc. …) et, sur le plan urbanistique, par la mise en place de zones pour artisans et PME. Il faut créer la richesse avant de la redistribuer.

Le patrimoine de la Ville est un des maillons essentiels de la politique touristique. Veillons cependant à soutenir le secteur HORECA et les gîtes présents sur le territoire de Chièvres. Favorisons les partenariats avec les acteurs locaux et régionaux tels PAIRI DAIZA, le château d’Attre, etc. …

Enfin, il est d’indispensable d’améliorer la gouvernance de l’Office du tourisme. Le personnel de l’Office mérite d’être mieux encadré et impliquons les administrateurs dans sa gestion courante".

4. Chièvres reste une commune essentiellement rurale. Quelles seront vos attentions en matière d’agriculture ? Comment comptez-vous soutenir les agriculteurs locaux ? Quid de l’agriculture intensive (Lutte contre les inondations qui font de plus en plus de dégâts dans l’entité) ?

C.D. "L’agriculture est un des parents pauvres du budget de la majorité depuis le début de la législature.

Nous ne partageons pas le point de vue de certains qui opposent agriculture traditionnelle et agriculture biologique. C’est en effet par le dialogue que nous atteindrons l’objectif à la fois de nourrir la population et d’assurer le développement durable, sans opposer les uns aux autres !

Favoriser les circuits courts, promouvoir les produits locaux sont des priorités à soutenir.

Toutes les initiatives sont à encourager comme par exemple le marché des saveurs qui a connu sa deuxième édition.

Nous désirons renforcer le lien entre les citoyens et les agriculteurs, en vue de mieux comprendre le métier de ces derniers et de favoriser les échanges !

N’accusons pas l’agriculture intensive de tous les maux mais accompagnons les agriculteurs dans l’évolution de leurs pratiques culturales.

C’est ENSEMBLE que nous répondrons aux défis d’aujourd’hui et de demain".

5) Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

C.D. "Nous ne citerons pas une mais deux priorités, indissociables : la création d’un service de prégardiennat pour répondre aux attentes des jeunes couples et familles et l’engagement d’un éducateur de rue, avec mise disposition d’un local, pour les jeunes.

Ces deux catégories sont l’avenir de notre Commune !

Le prégardiennat sera le complément idéal et indispensable des crèches et des écoles qui fonctionnent bien et sont à développer.

Suite aux besoins constatés, l’engagement d’un éducateur de rue répondra à l’attente des jeunes. Nous ne voulons pas les canaliser mais favoriser leur épanouissement. Nous réclamons depuis plusieurs années la mise à disposition d’un local, plutôt que d’arroser de subventions des asbl étrangères pour une manifestation éphémère.

Voilà nos deux priorités sans oublier une fiscalité plus juste et l’amélioration et l’embellissement du cadre de vie avec la mise en place d’un service d’écocantonniers. En affectant un cantonnier par village, tous les coins de l’entité seront desservis".