Cinq questions à Claude Bail, tête de liste du parti Citoyen à Quaregnon

1.Quaregnon abrite une communauté musulmane importante. Comment maintenir le vivre ensemble localement dans un contexte supra communal délicat ?

Claude Bail - Citoyen : "Pour CITOYEN,celle ou celui qui embrasse nos libertés et traditions a certainement un avenir à Quaregnon. Cela signifie le choix pour l'égalité entre hommes et femmes,les droits des homosexuels et la séparation entre église et état. CITOYEN appliquera la tolérance zéro pour les prêcheurs de haine et les lieux qui les abritent. 63 nationalités différentes à Quaregnon pour 19.000 habitants et peu de problèmes entre eux. Les fauteurs de troubles ne sont qu'une minorité que CITOYEN propose de punir plus sévèrement".

Question 2 : Traverser Quaregnon aux heures de pointe est un enfer. Une bretelle d’autoroute est en projet mais une réelle alternative de mobilité existe-elle ?

C. B. - Citoyen : "Il n'y a pas de solution radicale applicable genre " RING DE QUAREGNON ET PISTES CYCLABLES SUR TOUTES LES RUES INTRA MUROS ". CITOYEN étudiera quartier par quartier les solutions susceptibles d'améliorer la mobilité dans Quaregnon. Il modifiera le sens de circulation et le type de stationnement alternatif ou en chicane dans certaines rues. Il augmentera le nombre d'emplacements de parking ou en créera de nouveaux aux abords des écoles où les parents bloquent toute circulation en stationnant n'importe comment. CITOYEN punira plus sévèrement les incivilités routières provoquant des embouteillages : le stationnement en double file,sur les passages piétons,en plein rond-point pour embarquer ou débarquer quelqu'un ou converser avec un piéton."

Question 3 : Sur l’axiale, le lieu-dit " le Rieu du Cœur " devait accueillir un centre commercial et des logements. Le projet a été abandonné. Une alternative pour remplacer ce chancre ?

4.Le taux de chômage à Quaregnon reste au-dessus de la moyenne wallonne. Quelles pistes pour soutenir l’emploi et la formation ?

C.B. - Citoyen : "Beaucoup, eh oui, d'emplois vacants ne trouvent pas candidat par manque de formation. Plus aucun enfant ne doit sortir des écoles primaires de Quaregnon sans savoir lire, écrire, compter et respecter les autres.

CITOYEN veillera à la remédiation et à la remise à niveau de chaque enfant avant le décrochage scolaire en renforçant le rôle de l'enseignement communal et de ses agents en instaurant un dialogue entre les différents acteurs.

Une main d'oeuvre bien formée et courageuse, une commune propre et sécurisée attirera les investisseurs dans notre ville qui ne manque pas d'atouts géographiques, train, autoroutes, proximité de la France et l'immobilier le moins cher de Belgique à l'achat !"

5.Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

C.B. - Citoyen : "La première mesure de CITOYEN sera la revalorisation du centre ville de Quaregnon. La maison communale et les services communaux resteront au centre de Quaregnon. La délocalisation des services communaux à côté du home" L'ARBRE DE VIE "à la limite de Colfontaine sera la mort du centre ville. Et quid de l'accessibilité, surtout pour les personnes âgées ou à moblité réduite ? Navettes improbables ? Hum..."

