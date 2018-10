Cinq questions à Christophe Deville, tête de liste PS à Enghien

1/ La population d'Enghien a augmenté de 30 pc en 20 ans. Comment intégrer ces nouveaux habitants de manière fluide et raisonnable ?

Christophe Deville (PS) : "Le PS participe aux travaux de la majorité depuis 18 ans. Les orientations politiques tant du côté de nos élus que de nos partenaires ont bien entendu tenu compte de cette considérable croissance démographique. Les investissements consentis furent nombreux : mise en conformité et extension du home, implantation et agrandissement d’une crèche communale, rénovation et agrandissement de l’école communale, rénovation des infrastructures sportives et de la piscine, construction d’un nouveau centre administratif … Notre commune propose de nombreux services à ses près de 14.000 habitants. Néanmoins, il reste de nombreux chantiers à entreprendre pour solutionner les problèmes de mobilité, de parking, du vieillissement de la population par des réalisations concrètes telles que l’aboutissement du projet de contournement du centre-ville, la construction d’un parking sur le site du terrain de football du petit parc et la construction d’une résidence services. Le PS estime que la Ville a atteint son plafond immobilier et qu’il faut pérenniser les infrastructures existantes."

2/ La gare RER d'Enghien attire beaucoup de navetteurs. La zone bleue a été élargie à l'ensemble du centre-ville et au quartier de la gare. Faut-il conserver cette situation ou avez-vous d'autres mesures à proposer ?

C.D. : "Le PS a soutenu la création d’une zone bleue et son récent élargissement. Il devenait impératif de trouver des solutions qui ne pénalisent pas les enghiennois. Par le biais de ces mesures, le PS est solidaire à l’idée de faire pression sur la SNCB car c’est à elle d’investir pour offrir davantage de parking à ses clients. Le PS estime qu’il faut, à présent, évaluer la situation et au besoin, adapter les mesures pour satisfaire la majorité des riverains. Néanmoins, il ne faut pas faire la politique de l’autruche et notre commune doit, elle aussi, étendre son offre de parking. Le PS soutient l’idée de créer un vaste parking dans le petit parc, sur l’emplacement des terrains de tennis et de football devenus obsolètes. Le PS est conscient de l’attachement de certains riverains à ce domaine mais le choix de la raison devra l’emporter sur celui des sentiments…"

3/ Il existe un projet d'acquisition d'une caméra de surveillance pour lutter contre les dépôts sauvages. Certains souhaitent des caméras dans le centre-ville afin de prévenir des actes de vandalisme. Pour ou contre ?

C.D. : "Le PS est plutôt favorable à l’idée d’implanter des caméras de surveillance mais à des endroits bien stratégiques de l’entité. Néanmoins, pour le PS, la priorité doit être la prévention ! Dans notre programme, nous proposons de renforcer le sentiment de sécurité de la population en misant sur un travail de prévention à l’aide d’éducateurs de rue. De plus, nous préconisons d’inciter au développement des partenariats locaux de prévention, véritables outils réunissant des citoyens, l’administration communale et la police de proximité dont certains exemples existent déjà. Afin d’encadrer nos jeunes, le PS propose la création d’un espace à projets collaboratifs et participatifs. Un espace qui leur est dédié non pas pour les occuper mais pour qu’ils puissent dessiner eux-mêmes les contours de leurs projets, au sein de l’entité."

4/ Le projet de " Ville-Parc " voulu par la majorité doit notamment permettre à l'économie locale de bénéficier des retombées des activités et de l'attractivité du Parc. Comment développer le commerce et attirer de nouvelles enseignes tout en préservant la qualité de vie des habitants ?

C.D. : "Le PS défend l’idée du concept " Ville-Parc ". L’engagement récent d’un artiste doit permettre de renforcer le lien entre la Ville et le parc par la voie de la culture et de l’art. Il serait intéressant de collaborer avec le monde associatif et toutes personnes intéressées par le concept. Le PS estime indispensable de faire aboutir le projet de lien direct entre la rue de Bruxelles, principale artère commerciale et le parc par la voie de la maison " 43 " (Rue de Bruxelles) et du chemin qu’elle permettrait, moyennant travaux, vers le petit parc. Afin de développer le commerce, le PS propose d’organiser des concours d’embellissement de façades afin de rendre nos artères commerciales davantage attrayantes et esthétiques. Enfin, le marché du mercredi matin pourrait s’étendre jusque dans l’entrée principale du parc afin de renforcer ce lien entre la Ville et ce domaine exceptionnel.

5/ Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

C.D. : "Le PS propose de nombreuses mesures afin de répondre aux besoins de la population. Parmi ces mesures, l’une des plus ambitieuses est la construction d’une résidence-services sociale sur l’actuel site du CPAS et dont l’objectif est d’être accessible aux personnes disposant de revenus modestes. Lorsqu’il n’est plus possible pour un aîné de rester chez lui ou qu’il ne le souhaite plus, la résidence-services lui offre un nouveau cadre de vie convivial et sécurisé."

