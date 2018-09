Cinq questions à Christophe Degand, tête de liste MR à Ath

1) Les finances communales sont dans le rouge, quelles sont les pistes concrètes pour en sortir ?

Christophe Degand "De 2013 à ce jour, nous sommes parvenus à maintenir la tête hors de l’eau. Il n’y a pas eu de projets de prestige comme par le passé mais des difficultés à entretenir et améliorer le patrimoine existant avec les péripéties budgétaires que l’on connaît.

Même si nous terminons la mandature avec un boni global, l’érosion de celui-ci est significative.

La Ville a une dette insoutenable et une cotisation de responsabilisation qui explose (1.400.000 en 2014 ; 3.500.000 en 2022). Ath est déjà la commune la plus taxée de Belgique et les impôts ont augmenté après chaque élection communale. Les contribuables athois subissent les conséquences des choix du passé. A politique inchangée, nous aurons un déficit global dès 2023.

Pour en sortir, il n’existe qu’une seule solution : penser d’abord à l’intérêt général, vivre selon ses moyens sans reporter la charge sur nos enfants et respecter un plan de gestion concerté et supportable en lien avec une vision d’avenir définie dans un plan stratégique transversal".

2) Des nombreux nouveaux logements en construction, une population en croissance… que comptez-vous mettre en place pour améliorer la mobilité (notamment l’accès au centre-ville en heures de pointe) ?

Ch. D. "Nous tenons à ce que chacun fasse le choix d’une mobilité durable et responsable en toute liberté.

Nos priorités en matière de mobilité :

maintenir le parking gratuit pour les Athois à proximité de la gare ;

concrétiser le plan communal de mobilité douce ;

prévoir un budget pluriannuel financé par le FRIC ;

prévoir le paiement du parking avec cartes bancaires ;

prévoir la gestion du stationnement avec application sur smartphone (durée, paiement,…) ;

mettre en place un plan de mobilité "entreprise ville d’Ath" ;

encourager et soutenir les initiatives de plans de mobilité auprès des entreprises et employeurs (écoles, institutions,…) ;

prévoir des points de " ralliements " des enfants à chacune des sorties de ville (entrée des faubourgs) où les parents pourraient déposer leurs enfants en toute sécurité;

favoriser, avec le soutien des écoles, le covoiturage scolaire ;

promouvoir le covoiturage d’entreprises ;

informer en direct sur l’état du trafic via la technologie numérique".

3) Jusqu’ici, Ath a défendu le commerce de centre-ville contre les grandes enseignes et les centre commerciaux, comment envisagez-vous l’avenir de l’activité commerciale?

Ch. D. "Ath doit renforcer son attractivité. C’est en facilitant le quotidien des commerces que la commune pourra garantir son développement commercial.

Nous sommes POUR :

refuser les hyper-surfaces en périphérie et maintenir un centre-ville commercial "à ciel ouvert" ;

n’accepter en périphérie que des projets "à taille humaine" avec activités complémentaires aux commerces déjà existants ;

renforcer/soutenir l'agence de développement local (ADL) et développer des synergies entre les différents acteurs de terrain;

garantir une meilleure mobilité pour faciliter l’accès aux commerces ;

soutenir la création de centres d’entreprises privées (artisan, TPE et PME) ;

promouvoir et valoriser les produits locaux et l’artisanat local ;

veiller à ce que l’argent public investi au niveau local participe au développement de l’activité économique locale (circuit court et économie circulaire) ;

favoriser les circuits courts ;

assurer et renforcer la sécurité à proximité des commerces et entreprises (installation de caméras de surveillance) ;

organiser des formations en matière de techno-prévention .

4) Quel type d’activité industrielle comptez-vous encourager à Ath, tant en centre-ville (Flaurea Chemicals par exemple) qu’à l’extérieur (zonings Ghislenghien)?

Ch. D. "Nous soutenons les TPE, PME et PMI qui choisissent le développement durable.

La création d’emploi est une priorité pour l’avenir de notre région.

En ce qui concerne les activités industrielles polluantes, notre priorité c’est la santé publique.

Nous sommes POUR :

refuser l’extension d’activités polluantes en centre-ville ;

défendre une politique d’information transparente des résultats des mesures des pollutions de l’air, de l’eau et des sols via les organismes ad hoc et faire procéder à des mesures en cas de suspicion de pollution ;

tirer les leçons du dossier " plomb " en exigeant davantage de transparence, l’assurance d’une gestion des risques optimale et un suivi détaillé et régulier;

entendre la population et l’informer exhaustivement ;

initier des poursuites systématiques contre les infractions environnementales, en collaboration avec les autorités régionales et fédérales compétentes.

5) Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

Ch. D. "Si nous participons à la future majorité, une des premières mesures sera la mise en place d’un politique basée sur l’éthique et la bonne gouvernance. Ath doit d’abord devenir une ville exemplaire à ce niveau. Un développement réfléchi et responsable s’en suivra naturellement".