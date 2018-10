Cinq questions à Christiane Vienne, tête de liste PS à Mouscron

1. Quelles sont vos solutions pour réguler la problématique des nightshops?

Christiane Vienne (PS) "Conformément à la loi du 10 novembre 2006 qui prévoit que la commune peut adopter un règlement communal qui soumet à autorisation préalable délivrée par le collège communal tout projet d'exploitation d'un magasin de nuit ou d'un bureau privé pour les télécommunications (phone shop).

Le PS proposera un moratoire concernant l'implantation de magasins de nuit supplémentaires, le temps d’établir un état des lieux précis de la situation. L’implantation de nouveaux commerces de ce type sera soumis à l’autorisation du collège sur base de critères objectifs tels que la localisation proche d’un quartier résidentiel, la prolifération (une distance minimale entre deux nightshop pourrait être imposée), les risques sécuritaires et de pollution sonore. Ces critères objectifs seront précisés dans un règlement communal.

Le règlement communal imposera certaines heures d’ouverture dépendantes du type de quartier (résidentiel, commercial, etc). Le PS souhaite une application stricte et sans dérogation des articles 133, al.2 et 135, par. 2 de la loi communale. En effet, sur base de ces articles, le bourgmestre jouit d'un large pouvoir d'appréciation; il peut prendre toutes mesures qu'il estime opportunes. Ces mesures ne peuvent plus être prises de manière timorée. Elles doivent être radicales et aller jusqu'à la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement si la situation l'exige. D’autre part, le PS veillera à verbaliser toutes les nuisances parallèles telles que le tapage nocturne, les déchets et trafics en tout genre".

2. Concernant les zonings, on sait qu’IEG a besoin de terre pour développer l’économie. Alfred Gadenne défendait les agriculteurs. Que faut-il faire, selon vous ?

Ch. V. (PS) "La problématique de saturation, maintenant effective, des parcs généralistes est criante dans diverses zones en Région wallonne et une opération éventuelle de révision de plan de secteur, de reconnaissance, d’achat et d’équipement ne semble pas à l’ordre du jour. Les zonings industriels de l’IEG ont été comblés sans véritable vision de spécialisation de ces espaces. Le PS développera une approche globale et cohérente de la gestion de cette problématique. Au lieu de chercher à tout prix à mettre à disposition de nouveaux espaces tous azimuts, notamment des terres agricoles, les socialistes mouscronnois veilleront à déterminer les besoins et leur localisation en phase avec les éventuelles disponibilités à venir.

Une des premières mesures prônées par les socialistes est la réalisation d’un cadastre des surfaces réellement nécessaires pour chaque entreprise, compte tenu de leurs besoins réels et de besoins d’extension. Le PS, dans une vision de gestion parcimonieuse des terres, souhaite connaître précisément l’état des lieux des terrains acquis et notamment si les projets y ont été mis en œuvre".

3. Quelles sont vos pistes pour gérer le problème de la sécurité, en zone transfrontalière ?

Ch . V. "Par nature, la sécurité est multifactorielle. La diminution des nights shops le long de la frontière est un élément de fond dans la gestion du problème de la sécurité en zone frontalière. Avec 13 km de frontière avec la France, impossible pour les policiers mouscronnois de surveiller tous les points d’accès. Néanmoins, ils réalisent des contrôles sélectifs réguliers. Le PS exigera au sein de la Zone de Police une augmentation des moyens policiers afin d’augmenter ces contrôles sélectifs.

Le PS Mouscron souhaite développer, à l’instar du projet Interreg " ALARM ", des synergies avec les services administratifs des communes frontalières de Mouscron. Ce projet visera à développer des actions de cohésion sociale et culturelle entre transfrontaliers.

Les projets de revitalisation et les aménagements des quartiers laissés-pourcompte jusqu’à présent est un autre élément de fond dans la lutte contre l’insécurité en zone frontalière ".

4. Après le nouveau centre administratif et la rénovation de la Grand place, quels pourraient être les grands projets pour l’avenir de Mouscron ?

Ch.V. " Financé par la Politique des grandes Villes, le projet de réaménagement du micro-quartier situé au fond du Mont-à-Leux était véritablement indispensable. Néanmoins, ce genre de micro projet ne résoudra pas les problématiques sociales vécues au Mont-à-Leux. Mouscron a un besoin criant de projets d’envergure de revitalisation urbaine des quartiers oubliés à ce jour. Le PS proposera un projet global et intégré de rénovation de tous les quartiers frontaliers. Une étude sociologique et architecturale deviendra la base de l’élaboration de ce projet d’envergure".

5. Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

Ch. V. "Le sentiment d’insécurité croissant ressenti par les Mouscronnois est intolérable. Néanmoins, la gestion de cette problématique est d’une extrême complexité. Le PS-Mouscron est convaincu qu’un espace urbain esthétiquement embelli est un de vecteurs de l’amenuisement de ce sentiment. La chasse aux chancres, aux incivilités et l’optimalisation des projets de cohésion sociale sont des mesures qui paraissent aisées à mettre en oeuvre mais elles définissent la base du " bien vivre " ensemble.

L’augmentation de la présence policière n’est en effet pas l’unique solution mais fait partie d’un ensemble de mesures constructives et répressives qui doivent être mises en place sans délais dont le fermeture des cafés du centre ville à 3h du matin est un élément essentiel. Mouscron ne peut pas devenir le défouloir des fétards de tous horizons".

(Ndlr: La rédaction décline toute responsabilité quant au fond et à la forme des propos tenus par les candidats)