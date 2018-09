Cinq questions à Christian Ducattillon, tête de liste du PS à Leuze-en-Hainaut

1/ Quelles mesures comptez-vous prendre pour favoriser la redynamisation du commerce en centre-ville à Leuze ?

Christian Ducattillon (PS) : "De manière générale, le centre-ville doit être attractif pour les commerçants et pour les visiteurs. Il faut revoir la réglementation sur le stationnement des véhicules pour ces deux catégories d’usagers notamment pour les courtes périodes. Le PS s’y engage.

Le tourisme est un facteur économique important. Le potentiel touristique de notre commune existe, le PS s’engage à le mettre en valeur.

Il faut revoir également la décoration florale, le mobilier urbain (bancs, pose-vélos, …) et les commodités (toilettes, canisites,…). Cela peut se faire rapidement et avec des budgets accessibles.

Refaire la Grand-Place est nécessaire, mais dépend de la Région, il ne faut pas promettre quelque chose qui ne dépend que très partiellement de nous.

Ces propositions sont à discuter avec les commerçants en activité et avec l’ADEL et valoriser leur savoir et leurs compétences. D’emblée, nous proposons de faire un appel d’offre pour un bureau d’étude spécialisé pour nous orienter dans ce domaine."

2/ Cette législature a été marquée par d’importants investissements en matière d’infrastructures sportives, la suivante sera-t-elle consacrée aux infrastructures culturelles et à cette Grand-Place dont la réfection est annoncée depuis 2012 ?

C.D. : "Les investissements dans l’infrastructure sportive ont été entamés lors de la mandature précédente par notre Echevin PS Alain Genard. La gestion de l’outil dans son ensemble est à revoir afin d’améliorer l’accessibilité aux associations et clubs sportifs et donner à cet outil la dimension régionale qu’il mérite. Le PS s’engage à demander la reconnaissance en Centre Sportif Local et Intégré. Cette reconnaissance permettra d’obtenir des subsides conséquents.

La mise en place d’une piscine en partenariat avec Ipalle et Péruwelz doit être étudiée très rapidement pour prendre les bonnes décisions. En attendant, la piscine actuelle est très utile et doit être maintenue en activité de la meilleure manière qu’il soit.

Le dossier de la Grand-Place est important et notre travail est d’activer enfin les leviers de pouvoirs régionaux.

Pour la culture, le Collège a perdu beaucoup de temps en hésitations diverses. Il faut entamer rapidement une réflexion pour valoriser des bâtiments existants."

3/ La ville de Leuze est le théâtre de nombreuses incivilités et la question de la propreté de l’espace public préoccupe les citoyens. Quelles solutions envisagez-vous à ce problème ?

C.D. :

"Instaurer un programme communal centralisé de gestion des plaintes pour un suivi rapide des demandes des habitants. Lutter contre les infractions environnementales et les dépôts sauvages via la prévention et une meilleure coordination avec la police et la Région Augmenter le nombre de toilettes, de canisites, de poubelles et de cendriers publics, bien entretenus et facilement accessibles, dans les lieux fréquentés Développer des campagnes spécifiques de propreté publique à disposition de publics cibles, comme les nouveaux habitants ou des personnes qui ont une influence locale (médecins, directeurs d’écoles, animateurs culturels, etc.). Encourager les riverains à contribuer à la propreté de leur quartier et à investir l’espace public (par l’appui des écoles et associations de quartier, des opérations "commune fleurie", le soutien à la rénovation des façades et des devantures de magasin, la réouverture ou l’embellissement des devantures des surfaces commerciales vides, etc. "

4/ En matière de développement économique, quel rôle peut/doit jouer la ville de Leuze pour favoriser la création d’emplois ?

C.D. : "La maison de l’emploi est trop peu connue du public, la ville doit la faire connaître.

Pour attirer des investisseurs, la ville doit être attractive, propre, dotée de services variés de qualité. C’est ce que le PS défendait en défendant l’option de zones industrielles et en dynamisant le Centre culturel lors des mandatures précédentes.

Développer le Tourisme est un élément complètement oublié durant cette mandature IDEES-MR

Le site internet de la ville est une vitrine et c’est pour cela que nous avions fort développé le relais vers les commerces et les entreprises, les outils touristiques la culture, le sport, et ce en néerlandais et en anglais également.

Nous avons perdu 6 ans, mais tout n’est pas perdu."

5/ Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

C.D. : "Démocratiser la gestion communale est une priorité. C’est ridicule de confiner la réflexion devant des dossiers importants autour de deux seuls groupes politiques comme à la RCA ou des seuls élus comme au Conseil communal. C’est une vision d’un autre temps.

Ecouter et agir ! Pas seulement regarder et réfléchir."