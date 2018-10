Cinq questions à Charlotte De Jaer, tête de liste Ecolo à Mons

1/ Mons a beaucoup investi, subsides à la clé, dans le cadre de son statut de capitale de la culture en 2015. Comment gérer cet " héritage " pour les années à venir ?

Charlotte De Jaer (Ecolo) : "Les trois dernières années ont vu les licenciements de masse qui ont suivis Mons 2015, le fonctionnement comateux d’une partie des musées et infrastructures héritées de Mons 2015, la fermeture de l’Alhambra, la fermeture de la médiathèque et enfin la fermeture du plaza pour deux ans par manque de prévoyance.

A côté de cela , des projets fonctionnent : Guinguette littéraire , Jardins Suspendus, Feux de la saint Jean, Arsonic, etc. Ces projets ont en commun un groupe de citoyens qui portent un projet fort et qui leur tient à coeur.

Ecolo propose donc que l’on tire la leçon de ces succès et d’en généraliser la formule.F avoriser la reprise en main par des montois de différents lieux culturel via un appel à projet largement médiatisé. En rassurant les candidats repreneurs sur leur autonomie et le caractère apolitique de la démarche tout en les soutenant par des moyens humains et financiers.

Il s’agit de permettre aux citoyens de se réapproprier sans folie des grandeurs le projet culturel de notre Ville."

2/ A Mons et ses entités, le commerce de proximité connait d'énormes difficultés face au développement des surfaces commerciales. Comment permettre une offre équilibrée ?

C.D.J. : "En encourageant la venue des grands près puis celle d’ikea et en acceptant l’extension des grands prés la majorité a contribué largement au déclin du pietonnier.



C’est en développant une solution mixte dans le piétonnier ( logement, horeca et commerce) en s’appuyant sur les commerces de qualité porté par des montois et en offrant des commerces de proximité que nous y arriverons. Pas en faisant venir une grande enseigne, l’échec de la venue de mediamarkt devrait servir de leçon.

Acheter son pain et ses légumes, pouvoir retirer de l’argent ou encore poster une lettre sont des besoins essentiels pour nos villages.

Chaque habitant du grand Mons doit pouvoir disposer de services de qualité à proximité de chez lui.

Les villages avec beaucoup d’habitants (Jemappes, Cuesmes, Flénu,..) doivent avoir des magasins, des distributeurs de billets et la possibilité de recevoir des colis. Des incitants doivent être proposés par la commune pour de nouveaux commerces et des points services créés.

Dans les petits villages , il faudra encourager la venue de magasins ambulants tels que boulangerie, poissonnerie, marchands de légumes, etc."

3/ Certains quartiers à Mons apparaissent comme des zones de non-droit. Faut-il privilégier une politique de tolérance zéro ?

C.D.J. : "La politique de sécurité doit s'envisager son angélisme ni excès, en utilisant prévention et répression. Nous n’avons pas assez de policiers et cela se ressent sur le terrain ; difficulté de porter plainte le soir au commissariat central, temps d’intervention parfois trop long, commissariats de proximité férmés en soirée, comme celui de la gare, etc.

La zone de police doit devenir attractive afin d’engager les policiers manquants. C’est dans les agents de police qu’il faut investir pas dans les gadgets technologiques.

Les problèmes étant plus criants la nuit, nous proposons la création d’un partenariat local de prévention de la nuit il s'agit d'accord de coopération entre horeca, bar, citoyens et la police pour échanger des informations et permettre de prévenir les délits.

La sécurité routière doit aussi être une priorité, stationnement sauvage, vitesse excessive dans nos quartiers sont devenue la norme par manque de verbalisation de ces incivilités

Même constats au niveau des dépôts clandestins qui ne font qu’augmenter.



Il faut renforcer la cellule incivilités et que les malotrus soient sanctionnés par des travaux d’intérêt général. Tu pollues ? Tu nettoie !"

4/ Entrer dans Mons, y circuler en voiture, à vélo, en transports en commun... un vrai casse-tête pour beaucoup de Montois. Que proposez-vous pour améliorer cette situation ?

C.D.J. : "Le bilan de la mobilité à Mons est simple ; une gare en travaux et des navetteurs qui en souffrent, des bus gratuit devenu payants et moins fréquents, des cyclistes qui risquent leur vie par manque d’infrastructures adaptées, des sentiers fermés au publics et des trottoirs en triste état.

Cela fait plus de dix ans que les montois attendent un plan et une politique de mobilité.

Il est urgent de favoriser le déplacement à pieds pour les petites distances en réhabilitant nos sentiers et venelles et en offrant des trottoirs de qualité, sans stationnement sauvage dessus.

Les cyclistes doivent pouvoir disposer d’un réseau d’itinéraires cyclables sécurisés pour voir de moins de moins de bouchons de voitures avec une seule personne à bord.

Les déplacements en train dans le Grand Mons doivent être encouragé en améliorant la qualité de nos petites gares et en insistant auprès de la SNCB sur l’importance d’intensifier ses lignes.

Les bus doivent être plus fréquent et desservir de réels parkings de délestage.

Il est urgent d’avoir une vraie politique de mobilité."

5/ Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

C.D.J. : "Rendre Mons aux montois !

Ces dernières années, de nombreux Montois sont senti dépossédés de leur ville. Ils n’en peuvent plus des décisions opaques, des cadeaux entre copains, des processus venus d’en haut. Les initiatives citoyennes sont souvent tuées dans l’oeuf.

Le processus demain mons, sensé être un large processus participatif n’a vu aucune suite. Pour ecolo, il est fini le temps où les grands projets se discutaient à quelques uns à l’hôtel de ville !

Nous devons rendre Mons aux montois en leur permettant de participer à des Conseil d’Administration, (notamment le Plaza Art), en créant une commission mixte composée d’élus et de citoyens chargée de donner des recommandations sur les priorités politiques de Mons: les grands projets montois, les principales dépenses budgétaires, etc. Les comités de quartier doivent être encouragé partout dans le Grand Mons et recevoir des budgets pour aménager leur quartier. Enfin la plus grande transparence doit être faite à l’égard de toute aide donnée par la Ville , pour que chaque association, ait les même chances."

