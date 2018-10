Cinq questions à Céline Berton, tête de liste PS à Rumes

1/ Faut-il réglementer les heures d’ouvertures des discothèques pour limiter les nuisances ?

Céline Berton (PS): "Malgré des statistiques rassurantes, les incivilités sont encore nombreuses (bruits, déchets, odeurs…) et accroissent le sentiment d’insécurité des riverains. Il faut donc agir. Toutefois, dans l’état actuel de la législation, de tels règlements ne résistent pas à un recours devant le Conseil d’Etat.

Dès lors, nous envisageons plusieurs démarches:

-Elaborer avec d’autres entités concernées une position commune;

-Etablir, en collaboration avec la police, les riverains, des représentants des jeunes, un plan contenant des actions concrètes (prévention, actions particulières – comme des soirées " à horaire décalé " –,aménagements pour la propreté ou la sécurité, organisation d’une zone de parking ouverte après la fermeture, contrôles etc.) et des objectifs clairs et mesurables afin de suivre la situation de façon continue;

-En fonction des résultats: utiliser les leviers fiscaux, organiser des actions ciblées sur les sanctions administratives et prendre les arrêtés de police qui s’imposent."

2/ Que proposez-vous pour contrer l’insécurité en zone frontalière ?

C. B.: "Nous poursuivrons une collaboration active et continue avec les services de police afin que des contrôles soient organisés.

Il y a quelques mois, une conférence sur les PLP (partenariats locaux de prévention) avait donné peu de résultats, la procédure paraissant assez compliquée pour les citoyens qui y avaient assisté. Nous pensons qu’il conviendrait de rediscuter de ce point avec les habitants des quartiers situés à la frontière, lesquels constitueraient ainsi des communes " pilotes ". Il faudrait alors mettre au point des réunions ponctuelles avec les communes françaises afin de rendre compte de la situation aux services de police. Ces réunions pourraient avoir un grand impact sur l’insécurité, mais aussi sur le sentiment d’insécurité.

Enfin, plus généralement, nous souhaiterions mettre en place davantage de moments de débats avec les communes françaises voisines, et ce, afin de tisser des liens entre habitants, de mieux se connaître et d’envisager des politiques communes."

3/ Quelle sera votre politique en matière de logements sociaux ?

C. B.: "Lorsqu’on voit la demande régulière de logement sur l’entité, il est évident que le logement est un secteur important. Mais il ne suffit par de construire, il faut également moderniser et entretenir les logements existants. La commune doit, dans ce secteur, faire preuve d’exemplarité.

De même, en cas de départ d’un occupant, les logements doivent être rénovés si besoin ou rapidement remis dans le circuit ; il ne convient pas de les laisser inoccupés alors qu’un citoyen, dans la même situation, serait redevable d’une taxe.

Enfin, il est aussi nécessaire de faire (re)découvrir les missions et le fonctionnement de l’AIS (agence immobilière sociale), qui peut à la fois aider les candidats locataires à trouver un toit à un loyer raisonnable ; mais aussi les propriétaires, à envisager plus sereinement la location."

4/ Rumes va construire un hall sportif, de quelle autre infrastructure la commune aurait-elle besoin selon vous ?

C. B.: "Tout d’abord, il faut finaliser le projet du hall, en envisageant l’aménagement d’une zone de parking suffisante pour accueillir le public, sans porter préjudice aux habitants de la place Roosevelt, ni aux riverains de la rue Reine Astrid, où le stationnement alternatif doit être respecté. De même, le fonctionnement doit être étudié afin d’assurer au citoyen une infrastructure efficace, sans entraîner des taxes supplémentaires.

Par ailleurs, il est nécessaire d’équiper Taintignies d’une plaine de jeux, et d’entretenir, voire d’étoffer par d’autres modules, les plaines déjà existantes à Rumes et à La Glanerie, afin qu’elles s’adressent à un plus large public. Nous consulterons également les jeunes quant à leurs souhaits.

Enfin, un réaménagement des cimetières s’impose : espaces à l’abri des intempéries pour les condoléances, toilettes correctes, ce sont là des éléments qui permettraient d’améliorer les conditions de tenue des cérémonies d’inhumation ou de dispersion."

5/ Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

C. B.: "Nous rétablirons la collecte des encombrants. Beaucoup de nos concitoyens ne disposent pas de moyen de transporter eux-mêmes leurs appareils ou mobilier vers le Recyparc. En outre, elle peut être organisée de manière à ne pas avoir un impact significatif sur le coût-vérité et donc, ne pas engendrer d’augmentation de la taxe.

Par ailleurs, la vision même de ce ramassage peut être repensée : pourquoi ne pas collaborer avec des ressourceries ou permettre l’acquisition en seconde main ? Ce qui ne peut être réutilisé serait déposé au parc.

Le citoyen sera informé de ce ramassage via plusieurs canaux d’information afin de pouvoir s’organiser au mieux."

