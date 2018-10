Cinq questions à Carlo Di Antonio, tête de liste du parti "Dour Demain" à Dour

1/Le passage à la poubelle à puce n'a-t-il pas multiplié les dépôts sauvages ? Dour semble avoir du mal à faire passer le message aux citoyens. Quelles solutions pour une commune plus propre ?

Carlo Di Antonio (Dour Demain) : "Le succès du passage à la poubelle à puce à Dour est indéniable ! Entre 2011 (date d’entrée en fonction) et 2012, nous sommes passés de 188kg/hab/an envoyés en incinération à 80 Kg !Les dépôts sauvages et la quantité de déchets collectés en rue n’ont pas augmenté et je dirais même que la tendance s’est inversée! Nous sommes passés de 151 T de déchets collectés en rue en 2012 (dépôts, poubelles publiques, nettoyage des voiries) à +/- 100 T en 2018.Cela reste bien sûr 100 T de trop, il faut donc poursuivre les initiatives qui visent à réduire ces quantités.A ce sujet, la commune de Dour est proactive. Elle fait partie des communes " Zéro déchet " et vient d’être désignée " commune pilote " pour la collecte des canettes vides. Cette expérience permettra à coup sûr d’améliorer la propreté de nos villages.

Néanmoins, à proximité de certains commerces (magasins de nuit), nous constatons une présence importante et régulière de déchets en tous genres. Nous envisageons donc de modifier notre règlement général de police afin d’imposer aux gérants de ces magasins le nettoyage de leurs abords dans un rayon prédéfini."

2/ L'îlot de la brasserie reste un chancre. Le projet initial de résidence service à échoué. Quelle affectation prévoyez-vous pour cet endroit ?

C.D.A.: "L’îlot de la brasserie n’est pas un chancre. A Dour, les chancres nous les avons pratiquement tous éradiqués (décharges du four à chaux, des câbleries, du site de Ferrand, Belvédère,…).

La zone dont vous parlez a fait l’objet d’un périmètre de remembrement urbain (PRU) approuvé par le Gouvernement wallon. Cette zone, en intérieur d’îlot, est essentiellement constituée de jardins ! Ce PRU a pour objet la requalification de ce quartier et le développement de ses fonctions urbaines.

La commune de Dour a travaillé beaucoup à la reconnaissance de ce PRU. Malheureusement, de tels projets sont menés par des investisseurs privés et non par les communes. Il appartient à présent au privé de mettre en oeuvre son projet mais il semblerait que pour des raisons de santé, ceci lui soit devenu très compliqué."

3/ Dour a plusieurs zoning sur son territoire, ils sont peu occupés. Quelles sont les propositions pour attirer les entreprises et ainsi espérer créer de l'emploi local ?

C.D.A. : "Il s’en est fallu de peu pour que le géant allemand de l’e commerce Zalando, installe son nouveau centre de logistique à Dour. La commune de Dour, l’IDEA et la région wallonne ont effectué un travail remarquable dans l’instruction de ce dossier. Goodman, le développeur économique en charge du dossier Zalando, a été séduit par ce travail et a décidé de prospecter d’autres entreprises en vue d’une implantation sur notre zoning.

Pour ce qui est du présent, le dossier " Punch " est toujours en cours d’étude. Ce spécialiste dans la fabrication de composantes automobiles envisage d’investir près de 100 millions d’euros à Dour avec la création de 500 emplois.

J’ai récemment visité l’entreprise productrice de galette (Milecamp) située dans notre zoning. Celle-ci introduira sous peu une demande d’extension auprès de l’IDEA. Cette entreprise va tripler sa superficie actuelle et installer 3 lignes de production supplémentaires : galettes, gaufres de Bruxelles et gaufres de Liège.

A terme, 62 personnes supplémentaires seront engagées et le site passera donc d’une trentaine de salariés à une centaine ! Ce nouveau site devrait être pleinement opérationnel fin 2019 avec la volonté de devenir le leader mondial de la gaufre belge.

Enfin, l’entreprise delta product, victime d’un incendie important dans notre zoning a, avant ce sinistre, introduit une demande d’extension de ses activités. Prochainement, des subventions wallonnes permettront d’équiper une 60 d’ha du zoning et de requalifier les voiries existantes. Ces mesures devraient permettre d’attirer de nouveaux investisseurs."

4/ Par quels moyens comptez-vous redynamiser le commerce dans l’entité ?

C.D.A : "Jamais les zones commerciales urbaines n’ont suscité autant d’inquiétudes qu’à l’heure actuelle. Malgré cela, la situation du commerce à Dour reste stable. Les statistiques de l’AMCV (Association du management des centres villes) font en effet état d’une certaine stabilité au niveau du nombre de commerces ouverts en centre ville alors que dans les communes voisines, c’est souvent la chute libre.Nous ne nous contentons pas de cette stabilité. Avec l’ASBL " Dour centre ville ", nous devons poursuivre nos collaborations en vue d’attirer plus de commerçants et plus de public. " Dour centre ville " met en oeuvre plusieurs activités susceptibles d’attirer de potentiels clients (Dour on Ice, Dour liberty camp, la semaine italienne, la fête du marché) et de notre côté, nous poursuivrons les chantiers qui visent à embellir notre commune (parc de dour, grand rue).

A ce sujet, il est indéniable que de tels chantiers(notamment la rue de Boussu) ont eu un impact sur la fréquentation des commerces en centre ville. Néanmoins, une fois terminés, ils portent leurs fruits. Un exemple concret : le point du jour. Ce quartier a souffert terriblement des travaux réalisés dans la rue de Boussu. Mais à présent qu’il est remis à neuf, il est occupé à se redresser et deux nouveaux commerces viennent d’ouvrir.

Les travaux de réaménagement du parc de Dour débuteront dans quelques semaines et nous planchons à présent sur la remise à neuf de la Grand rue.

Plusieurs réunions se sont déjà tenues et d’ici deux ou trois ans, elles sera remise à neuf."

5/ Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

C.D.A. : "Etablir la trajectoire budgétaire de la commune pour les 5 ans à venir de manière à mesurer notre capacité à réaliser de nouveaux projets et à quel rythme."