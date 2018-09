Cinq questions à Bruno Lefebvre, tête de liste PS à Ath

1) Les finances communales sont dans le rouge, quelles sont les pistes concrètes pour en sortir ?

Bruno Lefebvre (PS): "Suite aux licenciements et à aux augmentations de taxes de 2013, la ville d’Ath a bénéficié de rentrées plus élevées que les communes qui l’entourent. 5 millions d’€ supplémentaires rentrés dans les caisses de la Ville sans que la situation financière ne s’améliore. Pire, l’endettement reste inquiétant. Nous proposons de :

Limiter les dépenses en préservant le personnel, la qualité des services au citoyen, les dépenses sociales et culturelles Améliorer services et bâtiments communaux (économie d’énergie,…) Investir de manière raisonnée, en utilisant les subsides Collaborer avec les autorités wallonnes –des moyens financiers ont été gaspillés par manque de collaboration– des budgets ont été rejetés, des chantiers ont été statés Collaborer avec l’administration aurait permis d’éviter plus de 2.400.000 € de dépenses irrégulières lors de la dernière mandature.. Cette logique de non-respect des lois, ou règlements a pour conséquence que la Ville doit prendre en charge des frais de justice évitables. Se concentrer sur les projets subsidiés et réfléchis – il faut être cohérent ! Vu le nombre de changements opérés chaque année sur le budget extraordinaire, il est clair que la Ville a manqué de vision à long terme et de cohérence dans le choix de ses investissements".



2) Des nombreux nouveaux logements en construction, une population en croissance… que comptez-vous mettre en place pour améliorer la mobilité (notamment l’accès au centre-ville en heures de pointe) ?

B.L.: "Notre réflexion au sujet de la mobilité et la sécurité sur les axes menant au centre sera menée par le conseil communal et par une commission citoyenne. Cette étude intégrera les transports publics et tiendra aussi compte des avis de la police. Certains quartiers sont à saturation et des pistes existent : Une amélioration de la desserte publique interne ; Un étalement des sorties scolaires; La création d’un service de taxi social ; Une plate-forme de covoiturage et de taxi disponibles sur le site internet de la ville. Porter une attention particulière aux pistes cyclables et à la mobilité douce. L’aménagement du territoire est un sujet qui nous concerne. Il ne peut reposer sur des décisions prises dans une tour d’ivoire. Il faut également avoir le courage de se poser la question suivante : la Ville d’Ath, a grandi, très (trop ?) vite ces dernières années, les bâtiments ont poussé mais les structures d’accueil et les possibilités de mobilités n’ont pas cru à la même vitesse. Nous devons mettre en œuvre des politiques pour absorber ce surplus de population avant d’envisager de nouvelles phases de croissance avec à l’appui un plan d’investissements à long terme".

3) Jusqu’ici, Ath a défendu le commerce de centre-ville contre les grandes enseignes et les centre commerciaux, comment envisagez-vous l’avenir de l’activité commerciale ?

B.L. "Nous ne sommes pas favorables aux projets de centres commerciaux externe au centre ville. Les commerces et services locaux sont un élément important dans le charme et l’attrait d’une Ville. L’avenir social et économique passe par la valorisation du commerce en ville et par la revitalisation du commerce de proximité dans nos villages.

La préservation du commerce local est un enjeu de taille dans les années à venir.

Les commerçants seront associés aux différentes actions de valorisation de leurs activités et seront intégrés dans une commission communale pour être entendu et écouté

L’impact des travaux sur les commerces sera analysé et limité. La possibilité d’offrir un dédommagement en cas de préjudices sera examinée.

Des actions seront mises en place pour lutter contre la fermeture des cellules commerciales et améliorer l’attractivité des commerces

Ne laisser se développer à l’extérieur de la Ville que des structures non présentes en centre ville est une des clés du succès.

Des opportunités immobilières vont se dégager en centre ville dans les années à venir, il faudra être attentif à ne pas laisser le centre se vider".

4) Quel type d’activité industrielle comptez-vous encourager à Ath, tant en centre-ville (Flaurea Chemicals par exemple) qu’à l’extérieur (zonings Ghislenghien)?

B.L.: "Cœur du pays vert, Ath doit encourager l’installation de sociétés de transformation et de valorisation agricole. Conserver un abattoir de qualité est une priorité et une collaboration avec l’intercommunale IDETA sera mise en place pour pérenniser cet outil sur le long terme. Le zoning de Ghislenghien est un magnifique outil de développement économique, il convient d’y attirer de nombreuses sociétés. En ce qui concerne les sociétés chimiques entre autre Flaurea Chemicals, historiquement implantée en centre-ville, il sera établi en priorité un accord de gestion pour cerner clairement les problèmes liés à cette entreprise. Il faut au plus vite mener une réflexion et des actions pour protéger la santé de tous tout en préservant l’emploi. La Ville n’a pas vocation à promouvoir le développement industriel en son centre historique, mais les accords du passé doivent être respecté et évoluer pour le bien de tous (riverains et travailleurs). Cependant, laisser des entreprises réaliser des travaux pharaoniques en centre-ville sans aucune exigence en contre partie avec pour conséquence la présence de bâtiments qui n’ont jamais été utilisés".

5) Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

B.L. : "Etablir un état de la réalité de la situation, en collaboration avec les services et fonctionnaires communaux. Le conseil communal et l’ensemble des Athois seront associés et informés de la situation réelle. Comme défendu dans notre programme électoral, la démocratie et la participation citoyenne sont une priorité : nous voulons une communication transparente et nous croyons en la capacité de proposition de chaque athois

