Cinq questions à Bruno Beltrame, tête de liste du parti Citoyen Lens à Lens

1) La commune dispose de beaucoup de petits producteurs. Comment assurer et pérenniser leur bonne santé économique ?

Bruno Beltrame (CITOYEN LENS) "A l’initiative de l’asbl Slow Food Lens, Goûts et Traditions et en tant que représentant communal du Cittaslow, je suis en contact permanent avec de nombreux producteurs locaux. Nous créerons un centd’informations et de formations en soutien aux jeunes agriculteurs. Nous investirons dans un premier temps dans l’achat d’une parcelle de terrain qui servira de zone test pour l’instigation de nouvelles filières agricoles et ensuite dans la construction d’une coopérative citoyenne alimentaire. Nous renforcerons les liens entre les différents acteurs par un meilleur accompagnement à travers une communication adéquate. Nous développerons également une cuisine de collectivité en partenariat avec nos artisans locaux afin de proposer des repas sains pour les écoles et le CPAS".

2) Des communes de Mons Borinage, Lens est celle où le nombre d’habitants a le plus progressé (+ 3%). Quel est votre plan à long terme pour bien gérer ce développement territorial ?

Br.Be. "Notre projet Quatro répondra à cette croissance démographique. Nous garantirons un accroissement des services à la population en convertissant les principaux sites de l’entité selon leurs caractéristiques. Ce qui augmentera l’offre et les services pour la petite enfance, les seniors, la santé et le sport.

Comment ?

* L’école primaire de Lens deviendra une maison de vie pour nos aînés avec un service d’aide à domicile.

* Le terrain de foot deviendra un établissement scolaire regroupant les primaires et les maternelles dans un cadre vert avec des outils pédagogiques adaptés.

* L’école maternelle deviendra une maison médicale regroupant différents services aux patients.

* Un centre sportif sera construit pour y accueillir le CS Lens ainsi que d’autres disciplines.

Après une étude approfondie, nous agirons aussi sur d’autres axes impactés comme la mobilité, la sécurité, l’apport d’énergie, la gestion des eaux usées et des déchets (nouveau parc à conteneurs adjoint à une ressourcerie)".

3) Lens est géographiquement coupé en deux par la (dangereuse) RN56. Comment sécuriser et améliorer le cadre de vie ?

Br. Be. "La RN56 a toujours été géographiquement problématique ! Un projet de contournement initié par la Région Wallonne existe déjà. Il est indispensable à nos yeux de partager avec nos citoyens ce projet avant d’envisager la moindre mise en place. Néanmoins, nous pourrons d’ores et déjà agir au sein même de la commune, par la mise en place d’une infrastructure sécuritaire plus que nécessaire comme par exemples : feux de signalisation, éclairages accrus, limitation et contrôle de vitesse, passages pour piétons, aménagement des trottoirs pour faciliter l’accessibilité pour tous et plus particulièrement aux personnes à mobilité réduite. Rendre plus sûr le déplacement de nos enfants et de nos ainés nous semble prioritaire".

4) Pas grand-chose au niveau culturel. Les candidats ont-ils dans leurs cartons de vraies propositions?

Br.Be. "Développer des lieux de rassemblement culturel est la base des synergies futures. Nous proposerons d’ailleurs d’inscrire au patrimoine le moulin de Lens pour y loger après rénovation un centre culturel et une maison du tourisme. Nous aimerions également proposer des stages pour les enfants chez nos artisans locaux afin de les initier à l’art, travaux manuels et travaux créatifs. Qui sait…cela amènera peut-être une passion future. Nous n’oublierons pas nos aînés en proposant une collaboration avec le musée de la vie lensoise. Ils pourront ainsi partager leurs anecdotes, histoires et vécus avec les plus jeunes. Enfin, nous aimerions redynamiser la bibliothèque/ludothèque en proposant des animations comme la venue de conteurs, des séances de dédicaces, des cercles de lecture, des ateliers créatifs ou des séances de jeux. Nous souhaiterions qu’elle ne soit plus un simple service de prêt de livres mais un lieu vivant favorisant les échanges.

Il est important de donner une image dynamique de notre commune".

5) Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale?

Br. Be "Nous pourrions décider seuls d’une première mesure à prendre mais il nous paraît plus judicieux, en tant que mouvement citoyen, de laisser la parole aux Lensois. C’est pourquoi, au sein de chaque village, nous inviterons les citoyens à notre première table d’échanges afin que nous choisissions ENSEMBLE les priorités dans nos projets".