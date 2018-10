Cinq questions à Bernard Bauwens, tête de liste PS à Antoing

1/ Quelle est la mesure phare que vous comptez mettre en œuvre après les élections communales ?

Bernard Bauwens (PS): "Les projets d’envergure n’ont pas du plomb dans l’aile. Nous sommes liés à l’intercommunale IDETA pour l’ensemble de ces projets (l’Eco-resort " Your Nature " + de 120 millions d’euros, la reconfiguration du Centre ADEPS 12 millions d’euros, la reconstruction de la Marina 2 millions d’euros et le développement d’un Complexe régional du vélo – VTT, BMX, Trial – 1 million d’euros). Comme dans beaucoup de dossiers, nous sommes dépendant d’intervenants extérieurs. Régulièrement, nous les voyons afin de faire avancer les dossiers. Notre majorité tient à rappeler que des projets d’envergure ont vu le jour comme le terrain synthétique ou la Grand’Rue, mais également les PCA de l’Ecluse et de la Marlière."

2/ Développement territorial : les projets d’envergure (Master Plan du Grand Large, la zone économique Delta...) ont-ils du plomb dans l’aile ? Comment les faire aboutir ?

-

3/ Sécurité : Comment lutter contre l’incivisme (pollution, déchets sauvages, nuisances autour du Grand Large) et les faits (+ 180% en 2017) liés aux stupéfiants ?

B.B.: "La majorité lutte au quotidien contre l’incivisme. En ce qui concerne les déchets, nous avons installés des nouvelles poubelles, des cendriers ainsi que des nasses à canettes le long des routes. La création de ploggings a vu le jour alliant à la fois sport, sensibilisation et opération de nettoyage. Nous avons lutté contre les stupéfiants via le projet du Plan de Cohésion Sociale, une permanence de lutte contre les assuétudes a été ouverte à Antoing. Pour les pêcheurs, nous avons pris des règles afin de faire respecter la législation de la Région wallonne en vigueur de Comines à Liège (création de places de parking à proximité). La lutte contre l’incivisme autour du Grand Large fait l’objet du Plan Zonal de Sécurité de la Zone de Police. Pour les nuisances autour du Grand Large, le conseil communal a rédigé un règlement complémentaire pour y interdire la circulation dans les rues du Bois et des Chantiers, à l’exception de la desserte locale. Pour faire respecter cette interdiction, les services de police ont intensifié les passages à cet endroit. Tant pour les infractions de roulage que pour les incivilités, après une campagne de mise en garde des contrevenants, ceux-ci sont verbalisés et poursuivis par les autorités compétentes. Le SPW, gestionnaire des voiries de halage autour du Grand Large, a été sensibilisé aux différentes problématiques afin de coordonner leurs actions en collaboration avec les services de Police."

4/ Travaux : Les grands chantiers communaux (Gand rue, crèche, Quartier de la pêcherie ...) sont-ils menés efficacement ? Quelles priorités pour la prochaine mandature ?

B.B.: "Les grands chantiers sont en bonne voie. La Grand’Rue est en voie de finalisation. Les travaux concernant la crèche ont recommencé début septembre. La priorité de la prochaine mandature est la crèche."

5/ Gouvernance : la majorité tient-elle compte des propositions et avis de l’opposition ?

B.B.: "La majorité a toujours tenu compte des propositions de l’opposition. Pour exemple, les propositions du plan Maya ainsi que la demande pêcheurs le long du Grand Large à Péronnes. La majorité a toujours été attentive aux propositions des groupes de l’opposition."