Cinq questions à Bastien Marlot, tête de liste du parti "Pour l'avenir", à Beloeil

1/ Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

Bastien Marlot (Pour l'avenir) : "Il faudrait en prendre plusieurs vu l’état de la commune mais la 1ère serait de contacter IPALLE, Péruwelz et Leuze afin de participer au dossier de la piscine. C’est un exemple de plus du manque d’ambition que nous subissons depuis 6 ans ! Nos concitoyens ne comprennent pas comment notre commune puisse passer à côté d’une telle opportunité ! Une piscine joue un rôle social et elle ne coûtera quasi rien en énergie puisqu’elle sera chauffée par l’incinérateur de Thumaide. Certains affirment n’avoir pas reçu le plan financier,c’est FAUX ! Ensuite la création d'un téléphone vert ainsi que le retour des cantonniers dans nos villages. Finaliser le dossier du home, lancer le dossier d’un centre administratif central sans oublier la sécurité qui doit être une priorité absolue. Notre programme est ambitieux et dépasse le cadre d’une législature mais il contient aussi de nombreuses propositions qui peuvent très vite se concrétiser afin d’améliorer le quotidien de nos concitoyens."

2/ Comment augmenter l'attractivité de Beloeil et attirer davantage de touristes?

B.M. : "Nous croyons au potentiel touristique de notre commune qui a la chance d’avoir sur son territoire des sites touristiques importants tels que le château de Belœil, l’Archéosite d’Aubechies ou la forêt de Stambruges. Pour ne pas devenir un désert économique, notre commune se doit non seulement de favoriser la création et le développement du commerce mais aussi de valoriser ses atouts. Le tourisme est incontestablement un atout .Valoriser ses atouts nécessite de se retrousser les manches, de monter des dossiers et d’aller à Namur les défendre auprès du Gouvernement Wallon. Nous souhaitons améliorer l’environnement de nos sites touristiques de manière à en améliorer l’attractivité et par là, l’attractivité et l’image de notre commune. Nous proposons d’élaborer un véritable “Master plan” de la valorisation du centre de Beloeil. Celui-ci devra inclure la reconversion du site Jadot et de l’ancienne gendarmerie de Beloeil. Ce dossier était sur les rails avec Ideta mais abandonné par le PS !"

3/ Comment faire en sorte que les emplois du nouveau zoning POLARIS bénéficient aux Beloeillois?

B.M. : "Tout d’abord en créant une cellule emploi afin de favoriser l’intégration de la main-d’œuvre locale au sein des entreprises . En facilitant aussi la mobilité entre nos villages et Polaris.L’accent doit être mis également sur la formation de nos concitoyens dans les métiers recherchés. La réflexion doit aussi s’étendre à l’égard des zones d’activités économiques proches. En accentuant les synergies. Ce que Péruwelz a réussi en termes économiques c’est parce que le politique a soutenu le monde de l’entreprise. C’est indispensable, nous devons travailler main dans la main. Si le pouvoir communal ne peut créer une entreprise, il se doit de mettre en place un climat favorable à la création et au développement des commerces et des entreprises : en décrétant un " stop fiscal ", en facilitant et en accélérant l’octroi des autorisations et des permis requis. A Beloeil on voit tout le contraire, des sociétés locales sont obligées de quitter la commune faute de soutien et de terrain disponible !"

4/ Une augmentation de l'IPP, déjà à 8,50, sera-t-elle nécessaire prochainement pour conserver un équilibre au niveau des finances communales?

B.M. : "Nous poser cette question est la preuve d’un épouvantable aveu d’échec de la politique menée par cette majorité. C’est la démonstration d’une incroyable inaction. Aucun projet nouveau majeur n’a vu le jour et on nous parle d’augmenter l’IPP ! Nous avions laissé la commune dans un état financier confortable. Entre 600.000 et 700.000€ tombent chaque année dans les caisses communales en provenance d’IPALLE grâce aux démarches de l’ancien Bourgmestre Carion. Cette somme importante est noyée dans les dépenses de personnel et les frais de fonctionnement !Suite au remboursement emprunt CRAC c’est 100.000€ qui sont versés depuis 2013 mais c’est fini en 2019! Quelles mesures ont-ils prises pour compenser cette perte sèche de recettes dès le budget 2019 ? Aucune ! Et on viendra nous dire qu’eux seuls sont capables de gérer les finances communales. La conséquence de leur gestion est donc d’augmenter les impôts. Notre groupe s’engage à ne pas accroître la pression fiscale de nos concitoyens !"

5/ Au niveau du programme, de quelle autre liste vous sentez-vous la plus proche?

B.M. : "Nous sommes proches de toute autre liste démocratique qui veut mettre fin comme nous à l’inaction que notre commune subit depuis 6 ans. Nous sommes en phase avec toutes celles et ceux qui souhaitent redynamiser Beloeil et ses 10 villages.Pour cela il faut l’ambition de porter des dossiers à Namur. L’avenir de Beloeil doit se travailler au quotidien avec toutes celles et tous ceux qui veulent rendre notre commune plus attractive sans laisser personne au bord du chemin. Nous sommes proches de toutes celles et ceux qui veulent accorder du respect, de l’écoute et du suivi à chaque citoyen. Nous souhaitons que Beloeil soit une commune propre où il fait bon vivre en sécurité, et ce, sans accroître la pression fiscale. La Commune n’appartient pas à un parti ! Notre mouvement pluraliste est composé de citoyens élus ainsi que des citoyens sans étiquette politique qui sont animés par une volonté de dialogue et convaincus de la nécessité de dépasser les clivages politiques traditionnels."