Cinq questions à Baptiste Leroy, tête de liste Ecolo à Leuze-en-Hainaut

1/ Quelles mesures comptez-vous prendre pour favoriser la redynamisation du

commerce en centre-ville à Leuze ?

Baptiste Leroy (Ecolo) : "Leuze doit rester une ville à la campagne et le commerce de proximité doit y être réimplanté. Trop de magasins ont fermé en centre-ville, en cause la concurrence des grandes surfaces. Ecolo s’est d’ailleurs vivement opposé aux deux derniers dossiers d’implantation de grandes surfaces. Nous proposons de favoriser le commerce de proximité et de créer une " halle marchande " pour les producteurs locaux. Notre programme prévoit de soutenir la création d’une monnaie locale permettant en augmentant les échanges locaux de redynamiser ceux-ci. Enfin, le commerce ne pourra se développer sans que le centre-ville ne soit réaménagé et les trottoirs rendus à nouveau praticables. Nous proposons de rénover l’axe rue d’Ath /grand-rue en y aménageant des " zones de circulation partagée " permettant une meilleure cohabitation entre la voiture (y compris des zones de parking) et les usagers faibles (PMR, piétons, cyclistes…) Cette zone offrira un bien meilleur achalandage aux commerçants qu’actuellement."

2/ Cette législature a été marquée par d’importants investissements en matière

d’infrastructures sportives, la suivante sera-t-elle consacrée aux infrastructures

culturelles et à cette Grand-Place dont la réfection est annoncée depuis 2012 ?

B.L. : "La Grand-Place doit être une priorité, tout comme l’axe rue d’Ath/grand-rue. Ces investissements ne peuvent se faire sans une implication forte de la population (absente du projet actuel). Les infrastructures sportives doivent être soutenues, elles permettent à la population de s’épanouir et de rester en bonne santé mais aujourd’hui certains sports ont été oubliés comme le football notamment. Ecolo plaide pour que culture et sport puissent cohabiter et se renforcer mutuellement. Nous proposons qu’une partie de la Leuz’Arena, pas encore aménagée à ce jour, soit réservée à des activités culturelles (antenne bibliothèque, ludothèque, salle de spectacle, ateliers créatifs). Le soutien au centre culturel doit être renforcé, pour par exemple amener la culture dans les villages mais aussi renforcer l’accès à la culture pour les jeunes via des partenariats entre artistes et écoles, soutenus à nouveau par la commune, par la mise à disposition de locaux " hôtel d’artiste "."

3/ La ville de Leuze est le théâtre de nombreuses incivilités et la question de la

propreté de l’espace public préoccupe les citoyens. Quelles solutions envisagez-

vous à ce problème ?

B.L. : "Leuze est sale ", c’est le constat qui est revenu le plus souvent lorsque nous avons rencontré les citoyens. Nous proposons de revoir entièrement la gestion des espaces verts de manière à faciliter leur entretien et augmenter la biodiversité en ville. Nous créerons des "permis de végétaliser" afin que les citoyens puissent s’approprier la gestion de certains espaces publiques en y plantant fleurs et légumes. Nous sensibiliserons la population à la problématique des déchets et aux moyens permettant de les diminuer (poules, compost, tri, achats zéro déchets, journées de ramassage, actions dans les écoles). Nous installerons en ville des poubelles à tri en suffisance ainsi que des distributeurs de sacs pour déjection canine. Enfin, nous tenterons d’identifier les auteurs des dépôts clandestins et poursuivrons systématiquement ceux-ci. Nous proposerons aussi que les amendes administratives, notamment liées aux déchets en ville, soient converties en travaux d’intérêt général liés à cette problématique."

4/ En matière de développement économique, quel rôle peut/doit jouer la ville de

Leuze pour favoriser la création d’emplois ?

B.L. : "La commune doit mettre en place un comptoir unique où les entreprises et les indépendants peuvent recevoir une information claire et lisible sur les aides et opportunités qui se présentent à eux. Nous proposons que la commune favorise le développement d’une économie locale, basée sur de petits producteurs, des artisans locaux et le commerce en circuit court (monnaie locale, critère d’attribution des marchés publics). Leuze doit également profiter de la présence de la gare et en développer un réseau de mobilité douce afin de renforcer son attractivité vis-à-vis des PME. Nous soutiendrons par ailleurs les regroupements d’entreprises, notamment pour la mise en place d’achats groupés ou de chaines de valorisation des déchets et matières premières. Le coût de l’énergie est également un élément important pour le développement économique et Leuze a de nombreux atouts à ce niveau via ses éoliennes et peut être un jour une usine de biométhanisation."

5/ Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

B.L. : "Notre première mesure viserait la mise en place de cantines saines et durables dans les écoles et le home du CPAS. L’accès à une alimentation de qualité est un droit fondamental et un enjeu majeur du développement durable. Nous mettrons en place des repas préparés localement, au départ de produits issus des circuits courts et de saison. Ces repas devront être servis aux enfants, pensionnaires du home et bénéficières des repas à domicile du CPAS (service que nous remettrons donc en place…) sans augmentation de coût par rapport aux tarifs actuellement en vigueur. Cette mesure sera accompagnée de la création d’un projet " école du coût " visant à réapprendre aux enfants comment sont produits les aliments qu’ils consomment. En partenariat avec les équipes pédagogiques, nous organiserons des visites de producteurs, mais aussi de transformateurs locaux. Nous soutiendrons également la création de lieux dédiés à la culture maraîchère dans les écoles."