Cinq questions à Anita Mahy, tête de liste du parti PTB à Frameries

Comment relancer l’activité commerciale dans les centres de la Bouverie et de Frameries, et plus particulièrement dans l’Epicentre ?

A.M. (PTB): " À La Bouverie, nous sommes dans une des régions les plus pauvres de Belgique. Les magasins actuels sont d'un bon choix. Les magasins en construction devront également être desservi par des enseignes de ce genre. Une grande amélioration à réaliser ici, est l'instauration d'une ligne de bus parcourant le grand Frameries et desservant le centre commercial. Ce petit bus pourrait desservir toute l'entité de Frameries, ce qui serait bénéfique aussi bien pour la population que pour les commerçants.

Pour Frameries, il faut aller vers une diversité d'offres de commerce car nous avons beaucoup de restaurants, de fritures, etc. mais il n'y a par exemple pas de glacier, il ne reste plus qu'une librairie sur 5, etc.

Pour l'Epicentre, les commerces actuels sont axés sur les personnes plutôt aisées financièrement. Il faut y attirer les commerces destinés aux personnes à plus faibles revenus".



Comment lutter contre le nombre croissant d’incivilités et comment renforcer la sécurité?

A.M.: " Il faut d'abord que Frameries mette fin à ses propres incivilités : l'état des trottoirs et rues, manque d'entretien des avaloirs et égouts et manque de poubelles publiques. Nous réclamons l'enbauche de personnel statutaire à ces fins. La gestion de la cité Belle-Vue est un vrai scandale. Du côté des appartements, la commune a installé quelques murets à l'intérieur desquels les habitants mettent leurs poubelles. Ce sont de vrais nids à rats. Il faut plutôt placer des petits conteneurs fermés, uniquement accessibles aux habitants de la cité.

Concernant les incivilités citoyennes, nous proposons de remplacer les amendes par des peines de travail en renfort des équipes communales. Voici nos mesures pour augmenter la sécurité :



a) plus d'éducateurs spécialisés à l'écoute des jeunes, avec des activités adaptées ;

b) dans tous les quartiers des plaines de jeux sous surveillance adaptée;

c) rétablissement des bureaux de police de proximité, ouverts 24/24 heures, sachant mobiliser les agents nécessaires".



A Frameries, plus d’un jeune sur 5 vit dans une famille où personne ne travaille, que faire pour (re)donner du travail aux jeunes ?

A.M. : " Même si nous ne résoudrons pas le problème de l'emploi uniquement au niveau de la commune et que nous menons le combat pour la redistribution des richesses et l'investissement dans des emplois de qualité dans les autres niveaux de pouvoir, la commune doit donner l'exemple dans la création d'emplois, pas par des emplois bidons en mettant des chômeurs au travail pour quelques euros en plus que leur allocation de chômage mais en offrant des emplois statutaires et durables.

Le PTB propose un plan ambitieux de création d'emplois communaux en améliorant et développant davantage les services publics pour pouvoir réparer les trottoirs et rues, pour rendre les bâtiments publics accessibles aux personnes handicapées, pour créer plus de places dans les crèches et maisons de repos communales. Pour donner plus de moyens aux écoles communales, pour des initiatives contre le réchauffement climatique. Pour entretenir les égouts et agrandir de leur diamètre aux endroits d'inondations fréquentes. Nous voulons également l'instauration des 30 h/semaine avec maintien du salaire et embauche compensatoire dans tous les services communaux. Cette expérience à Göteborg en Suède a fourni des résultats prometteurs : une baisse sensible de l'absentéisme et des burnout".

En matière de propreté publique, Frameries a l’étiquette de " commune sale ". Faut-il davantage de répression ?

A.M.: " D’abord la commune doit donner tous les moyens aux habitants pour garder une ville propre. Pourtant : refus de réintroduction du ramassage gratuit des gros encombrants deux fois par an, malgré une pétition signée par 1.435 framerisois; manque manifeste d'entretien des rues, trottoirs et égouts, manque de poubelles publiques. Si la commune respecte ses habitants il est très probable que les incivilités diminuent. Par rapport au noyau dur des citoyens qui pratique des incivilités, nous proposons de remplacer les amendes existantes par des peines de travail. Obliger les contrevenants à participer au travail des équipes communales pour garder la commune propre. Il faudra aussi une large campagne de conscientisation des citoyens mais elle fera seulement effet lorsque la commune elle-même mettra en place les mesures suivantes :

1. Réintroduction des ramassages gratuits à domicile des gros encombrants.

2. Engagement de personnel communal statutaire pour garder nos trottoirs, rues, quartiers et parcs propres.

3. Plus de poubelles publiques. ".

Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

A.M. : "Je commencerai par la relance du retour du ramassage gratuit des gros encombrants deux fois par an. Ceci est très important pour les framerisois surtout pour les personnes handicapées, les personnes malades, les personnes sans véhicule et toutes celles qui n'ont pas la possibilité d'aller au parc à conteneur avec leurs occupations professionnelles. En liaison avec ceci, la diminution drastique des taxes poubelles ainsi que la baisse de 8,6% à 8% des impôts pour la commune. Ces mesures par rapport au pouvoir d'achat faciliteront l'adhésion des citoyens à un plan ambitieux pour rendre Frameries effectivement plus propre.

Ceci sera naturellement accompagné par une augmentation drastique du nombre de poubelles dans toute l'entité de Frameries, à savoir au moins deux poubelles par rue, si nous voulons une commune propre, nous devons donner la possibilité aux citoyens de la garder dans cet état".

Nous déclinons toute responsabilité quant au fond et à la forme des propos tenus par les candidats.