Cinq questions à André Desmarlières, tête de liste de "La Liste du Maïeur" à Brugelette

Y a-t-il des plans sur le moyen/long terme concernant l’extension du parc Pairi Daiza ? Quel(s) type(s) de relation(s) doivent entretenir la commune et le parc selon vous ?

André Desmarlières (Liste du Maïeur) : "Actuellement, il n’existe aucun plan ni à moyen ni à long terme concernant l’extension du Parc étant donné que ces extensions se limitent aux terrains qui sont aujourd’hui propriété de Pairi Daiza.

Actuellement deux grands projets sont en voie de réalisation ou de mise en œuvre : Le Wilderness et La terre du froid.

Le permis d’urbanisme a été délivré pour l’installation de quelques 72.000 panneaux photovoltaïques nécessaires à l’approvisionnement électrique du Parc.

D’autres projets sont sur le métier et selon la volonté du parc et de notre administration, une étude d’incidence sera réalisée.

Une excellente communication avec les responsables du Parc est un élément essentiel qui à ce jour porte ses fruits au travers de nombreux partenariats"

A Brugelette, le nombre des délits est plus important que dans d’autres communes rurales de Wallonie picarde. Comment comptez-vous améliorer la sécurité dans l’entité ?

André Desmarlières (Liste du Maïeur): "Il ne nous semble pas que le nombre des délits soit plus important à Brugelette que dans d’autres Communes. Nous n’en voulons pour preuve que les rapports journaliers et les statistiques annuelles de notre Zone de Police Sylle et Dendre. Il y a quelques années, suite à plusieurs vols dans les habitations à Cambron Casteau, nous avons voulu initier un PLP (Partenariat Local de Prévention) ; cette proposition n’a pas été retenue par les habitants qui la jugeaient administrativement trop lourde, préférant assurer une surveillance collective de leurs biens.

Il faut toutefois préciser que comme dans d’autres communes, de nombreuses incivilités sont constatées, tant au niveau des déchets, du petit vandalisme que du non- respect du code de la route.

En ce qui concerne les petites incivilités dont la répression a été dépénalisée, nous comptons recruter et former un agent " constatateur " agréé qui pourrait également contrôler les zones bleues et assurer la sécurité aux abords des écoles de l’entité.

De plus, certaines caméras mobiles seront acquises et installées aux endroits adéquats (conteneurs enterrés, bulles à verre, cimetières, etc.)"

Rares sont les commerces qui s’installent à Brugelette et ceux qui s’y installent ferment parfois leurs portes au bout de quelques mois. Quelle politique commerciale la commune doit-elle adopter ?

André Desmarlières (Liste du Maïeur): "En préambule, nous attirons l’attention sur le fait que notre Commune ne compte qu’environ 3.600 habitants et que pour des raisons de facilités, bon nombre de concitoyens travaillant à l’extérieur préfèrent s’approvisionner sur le chemin du travail

N’oublions pas que pour qu’un commerce perdure dans le temps, il est essentiel et indispensable qu’il soit suffisamment achalandé pour que les clients le fréquentent régulièrement.

Une expérience a été menée avec le groupe ONE pour aider à l’installation de nouveaux commerces ; cette expérience a amené l’installation d’une fleuriste qui pour des raisons personnelles a cessé son activité.

Des initiatives personnelles ont amené l’installation d’autres commerces qui semblent avoir le vent en poupe ; nous citerons Combles et Moi, Aux saveurs des Saisons, La friterie à Attre ; le magasin OKAY, 100 patates, Herbalife et le Caprice Barber Shop à Brugelette ; C’est moi qui cuisine, Une petite faim de loup à Cambron Casteau,Les œufs du Paradis à Gages.

Une attention particulière est accordée à l’installation des commerces ambulants et à notre petit marché hebdomadaire du mardi.

Un répertoire des commerçants, artisans et indépendants installés sur notre territoire a été élaboré et distribué en " toutes boites " aux Brugelettois afin de leur faire découvrir l’ensemble des services à leur disposition.

Dans le cadre du projet de revitalisation du site de l’ancienne sucrerie, en partenariat avec Pairi Daiza, un atelier rural pourrait être envisagé pour l’accueil de PME et TPE naissantes".

Les terres agricoles doivent-elles en partie disparaître au profit de différents projets urbanistiques et touristiques ? Quelle politique d'aménagement du territoire souhaitez-vous mener ?

André Desmarlières (Liste du Maïeur) : "Notre plus grande préoccupation est de maintenir le caractère rural de notre entité.

Les terres agricoles et les zones boisées font partie de notre paysage auquel nous tenons.

Les différentes zones urbanisables sont clairement définies au plan de secteur ; on constate que les réserves foncières diminuent, bien que deux ZACC (Zone d’Aménagement Communal Concertée) doivent encore être mises en œuvre, de même que des permis d’urbanisation sur des parcelles privées (ex. Lotissement CPAS, Rue Maurice Lelangue).

Nous sommes conscients que la zone agricole devra sous peu être amputée de quelque 10 hectares pour permettre le contournement nord de Gages ; il s’agit là d’un mal nécessaire pour améliorer la mobilité et ramener la tranquillité dans les villages de Gages, Attre et Mévergnies ainsi que dans les entités voisines.

Pour les années à venir, il est indispensable d’amener de nouveaux habitants à Brugelette mais surtout de permettre aux jeunes ménages de rester implantés dans leur commune.

Pour ce faire, il est nécessaire de créer du logement et des services. La requalification du site de la sucrerie est la plus belle opportunité pour répondre à cette problématique".

Quelle est la mesure phare que vous comptez mettre en oeuvre ?

André Desmartlières (Liste du Maïeur) : "Il nous semble que deux mesures phare peuvent être mises en avant :

La requalification du site de la sucrerie. Depuis quelques mois, Eric Domb et moi-même préparions une convention de partenariat entre notre commune et le parc. Cette convention a été approuvée par le Conseil Communal, et signée par Eric Domb, Président-fondateur de Pairi Daiza et le Bourgmestre André Desmarlières.

Cette convention nous garantit la réalisation sur le site du projet communal " Quartier Nouveau ". La première réalisation concrète sera l’implantation sur le site d’une école secondaire générale et technique. L a conservation des bassins de décantation en vue d’y maintenir et d’y développer la faune et la flore est également une priorité partagée par Pairi Daiza et notre Commune.

Le Plan Communal de Développement Rural (PCDR): Approuvé par le Gouvernement wallon le 05 octobre 2017, pour 10 ans, il contient toute une série de projets très importants pour le développement de notre commune . Parmi ces projets, citons : la rénovation des places de village, la création d'une crèche, de maisons de village, d’une maison de repos, l’installation d’infrastructures sportives, etc.

Etre parvenus à faire approuver ce PCDR nous permet de prétendre à quelque 80 % de subsides pour ces investissements".

