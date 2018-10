Cinq questions à André Denis, tête de liste ECm à Malmedy

Quand et comment va-t-on enfin régler les problèmes insolubles de mobilité et d'accessibilité ?

André Denis : En effet, on ne peut nier qu’il y a du pain sur la planche en matière de mobilité et nous comptons bien prendre ce problème à bras le corps. Une de nos priorités est d’enfin créer un rond-point au niveau du zoning du Pont de Warche, un projet nécessaire et dont la réalisation n’a que trop tardé ! Nous souhaitons également nous pencher sur la question de la fluidité du trafic en envisageant la possibilité d’un vrai contournement par le sud de la ville. Un accès direct au quartier sud (au-dessus du RaVel) permettrait déjà un désengorgement de certaines rues. Nous pensons qu’il faut considérer cette problématique par le prisme du long terme et en concertation avec la population : c’est d’ailleurs la raison pour laquelle nous la consulterons. Enfin, une amélioration du fléchage vers les parkings existants, tels que celui de Malmedy Expo, et la création de nouveaux parkings en centre-ville sont deux autres de nos engagements pour améliorer la situation actuelle, sans mettre de côté les solutions durables comme le covoiturage et la mobilité à vélo ou piétonne.

L'insécurité et les incivilités augmentent au centre-ville, comment y remédier ?

AD : Nous voulons d’abord miser sur le matériel déjà à notre disposition et qui a fait ses preuves : les caméras. Mais nous souhaitons en renforcer le maillage à travers la ville et favoriser une gestion plus efficace de celles-ci. Nous lutterons contre le sentiment d’insécurité en misant sur la présence de nos policiers sur le terrain ainsi qu’en améliorant l’éclairage des lieux qui peuvent sembler sinistres et en aménageant ceux qui paraissent dangereux (en ce qui concerne la vitesse aux abords des écoles ou aux entrées de villages, par exemple). En ce qui concerne les incivilités plus particulièrement, nous comptons permettre à nos agents constatateurs d’intervenir plus souvent et de façon plus efficace. Enfin, nous pensons qu’un réel travail de prévention et de sensibilisation doit être privilégié, en collaboration avec tous les acteurs de terrain.

Les villages se disent délaissés. Quelles actions sont envisagées ?

AD : La population est répartie équitablement entre villages et centre-ville. Il est naturel que les infrastructures les plus importantes prennent place dans ce dernier, sans quoi les villages ressembleraient au centre et inversement, avec une perte de l’efficience de l’offre à la population. Ceci étant dit, je ne pense pas que l’un soit privilégié au détriment des autres. Au contraire, tous sont envisagés selon leurs spécificités et attraits, c’est cela qui fait leur richesse et leur singularité. Il n’y a pas là d’opposition mais une complémentarité ! Si les dernières années ont vu la réalisation de plusieurs gros projets d’aménagement de la ville, les villages n’ont pas été oubliés : travaux, infrastructures scolaires ou sportives, salles de Jeunesses, voiries et aménagements routiers, sans oublier d’autres actions comme le soutien aux associations sont autant de " chantiers " auxquels on s’est attelé sur leur territoire. La dynamique profite à tous car pour nous, ville = villages !

Vers une majorité absolue, seul, ou alors une alliance est-elle possible ? Avec qui ? Ou sans qui ?

AD : Nous ne souhaitons pas réitérer l’expérience de cette mandature : gérer une commune avec une majorité de 23 Conseillers communaux sur 23, c’est limiter le processus démocratique qui a besoin d’une opposition pour créer le débat et l’émulation utiles à tous. En 2012, nous n’avions fait ce choix que pour pouvoir finaliser les projets initiés par notre équipe avant les élections. Ce qui fut fait. Ce 14 octobre, nous espérons donc obtenir suffisamment de suffrage pour offrir à notre population une majorité constituée avec notre équipe ECm ! Pour cela, nous devons être la plus importante force politique, condition minimale sans laquelle nous n’entrerons pas dans une majorité.

Les cumuls des mandats, fonctions et candidatures, est-ce compatible avec de telles charges à la tête de la commune ?

AD : J’irai même plus loin : certains mandats ne se contentent pas d’être compatibles, ils sont complémentaires. Pour ma part, par exemple, je suis convaincu qu’être Bourgmestre et Conseiller provincial permet d’envisager efficacement le travail supracommunal vers lequel nous nous dirigeons de plus en plus souvent. Les contacts des élus avec les niveaux de décision supérieurs sont essentiels à la réussite de certains projets. Avoir des relais auprès d’autres instances de pouvoir permet d’ouvrir son horizon, de se rendre compte que tout est connecté et qu’il faut ouvrer ensemble pour le bien-être des citoyens. Et puis, exercer un métier – autre que politicien – offre un point de vue plus proche du citoyen : comment mieux connaitre les problèmes qu’en les vivant soi-même au quotidien ? Alors, évidemment, cela doit se faire dans la mesure du raisonnable pour respecter l’engagement promis au citoyen mais avec un peu d’organisation et de bons collaborateurs, tout est possible, non ?

5 questions aux têtes de liste, une opération menée dans l'arrondissement de Verviers par VEDIA et la RTBF