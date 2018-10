Cinq questions à Adeline Capart, tête de liste du parti "Pour vous", à Estampuis

1/ Quelles mesures comptez-vous prendre pour lutter contre l’insécurité en zone frontalière ?

Adeline Capart (Pour vous) : "La zone de police du Val de l’Escaut est constituée de 4 communes que sont Estaimpuis, Pecq, Celles et le Mont de l’Enclus, pour un total de 25.327 habitants. L’une des spécificités de la zone réside dans ses 23 kilomètres de frontière qu’Estaimpuis compte avec la France et plus particulièrement avec la ville de Roubaix. Il y a lieu de prévoir :

-des réunions avec les zones de police de nos voisins français pour établir des plans d’action communs.

-plus de contrôles d’identité aux frontières.

-des patrouilles de police en augmentation.

-une police de proximité qui connait les habitants de la commune, qui doit se trouver un maximum sur le terrain.

LES EFFECTIFS : 64 collaborateurs(dont 53 sur le terrain), soit 61,4 équivalents Temps Plein, alors que le cadre voté est à hauteur de 80.LES EFFECTIFS SONT DONC INSUFFISANTS.

La lutte contre les stupéfiants est un combat permanent pour notre Police, de par la zone frontalière dont se jouent les dealers et les consommateurs, mais aussi la présence de nombreuses discothèques dans le Val de l’Escaut.

LES VOLS CONSTITUENT LE GROS POINT NOIR dans le bilan de l’année 2017, dressé par le commissaire-divisionnaire : ils sont non seulement à la hausse, mais ils enregistrent à chaque fois un chiffre record sur les 4 dernières années !

La sécurité est aussi une des priorités importantes de notre Police. Le constat est clair : le recrutement d’agents de police supplémentaires est INDISPENSABLE. Le Bourgmestre, le collège communal, le conseil communal doivent agir auprès du Collège de Police, du Conseil de Police pour adopter les mesures utiles. Le maintien d’un cadre de vie normal au sein de notre commune où il doit faire " Bon Vivre " exige ces mesures, en ayant le courage de remettre en cause certains services ou certaines activités communales non indispensables à notre équilibre de vie."

2/ Faut-il poursuivre le développement de zonings commerciaux dans l’entité ?

A.C. : "Il ne faut pas poursuivre le développement de zonings commerciaux dans l’entité.

Parlant de Cora, la Région Wallonne vient de refuser le projet, mais Cora ira en recours contre cette décision, ce dossier étant brûlant depuis de nombreuses années, sans perdre de vue l’acquisition des terrains utiles au projet, et l’accord obtenu auprès des autorités communales de Mouscron et Estaimpuis.

En évoquant l’historique de la Zone du Quevaucamps, il y a lieu de rappeler que, dans les années avant et après 1990, le but était de créer une zone artisanale pour Petites et Moyennes Entreprises (PME), à l’image de celles qui s’y sont installées.

La Zone du Quevaucamps peut donc être ré-étudiée. D’autre part, l’évolution des mentalités fait que le commerce de proximité semble être souhaité par une partie de la population : nous proposons de faire une enquête à ce sujet."

3/ Quelle sera votre politique en matière de taxes communales ?

A.C. : "Lors du conseil communal du 23 octobre 2017, le budget communal 2018 était à l’ordre du jour. Parlant de la législature 2013-2018, nous avons rappelé que le budget de 2015 avait été équilibré par l’augmentation de la taxe additionnelle à l’impôt des personnes physiques (IPP) de 8,5 à 8,8%, soit le MAXIMUM autorisé. Nous avons aussi rappelé que le budget de 2014 avait été équilibré grâce à l’augmentation de la taxe sur les égouts, passant de 50 à 65€.Il y a lieu de diminuer cette taxe, voire l’annuler vu les dotations de l’IEG qui se sont accumulées ces dernières années. De plus, en juillet 2015, l’IEG nous a appris qu’elle nous versait près de 4.000.000€ de dividendes sur 5 ans !!

Il est intéressant de comparer nos taxes avec celles des communes environnantes :

Sur le revenu(IPP) Sur l’immobilier (PI)

Comines 8% 2.500

Celles 8,2% 2.600

Estaimpuis 8,8% 2.900

Il faut donc revoir le niveau des taxes : la crise économique oblige beaucoup de foyers à diminuer leur train de vie et à reconsidérer leurs besoins réels. Il en est de même pour la commune dont la vie normale n’en serait pas affectée.

Nous nous engageons à entreprendre une étude visant à revoir le niveau des taxes."

4/Etes-vous en faveur d’une fusion entre les intercommunales IEG et IDETA ?

A.C. : "Nous sommes résolument opposés à la fusion entre IDETA et IEG pour les raisons suivantes : les 2 intercommunales ont des modes de fonctionnement très différents. Ideta pratique la mutualisation alors qu’IEG laisse à chaque commune membre le choix de ses engagements et l’autonomie de ses dépenses.

Les 2 intercommunales n’ont pas non plus les mêmes secteurs d’activités. Elles n’ont réellement en commun que l’Expansion Economique. IEG pratique par exemple la distribution d’eau, ce qui n’est pas le cas d’IDETA, alors que cette dernière s’occupe du tourisme, ce qui est distinct d’IEG.

Il y a ensuite une différence de taille entre les intercommunales. La surface couverte par IDETA est bien supérieure à celle d’IEG même si la zone d’IDETA est proportionnellement moins peuplée.

Nous laissons de côté les capacités financières de chaque société et

précisons que les finances d’IEG sont saines et nous permettent d’envisager l’avenir avec sérénité."

5/ Quelle est la première mesure que vous prendriez lors de la prochaine mandature communale ?

A.C. : "Beaucoup de dossiers sont à traiter :

-résoudre les inondations à la Chaussée de Dottignies et rue de la Couronne

-la piste cyclable à créer depuis Leers-Nord jusqu’à Estaimbourg

-la vitesse excessive dans l’entité

-l’augmentation du personnel de Police

-le chancre du Collège St Jean Baptiste

-un planning de travaux d’entretien durable du réseau routier

-la bonne gouvernance, le manque d’éthique en politique

-et encore d’autres….

Les nouveaux élus décideront."