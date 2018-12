Cinq personnes intoxiquées par du monoxyde de carbone dans un immeuble à Bruxelles

Cinq personnes ont été intoxiquées par du monoxyde de carbone (CO) dans un immeuble situé rue de la Croix de Fer à Bruxelles, a indiqué samedi le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw.

Une mère et son enfant se sont présentés samedi matin aux services des urgences de l'hôpital Saint-Jean. Ils présentaient des symptômes d'intoxication au CO. A la demande du médecin des urgences qui s'est occupé d'eux, les pompiers se sont rendus vers 01H05 du matin au domicile des intoxiqués.

En cause, une chaudière vétuste

Les premier et troisième étages du bâtiment étaient inoccupés. Les pompiers ont mesuré une forte concentration de CO au 2e étage. L'appartement a été ventilé. Les pompiers ont procédé à l'évacuation de 3 occupants, à savoir 2 adultes et 1 enfant. Ils ont été emmenés à l'hôpital Saint-Jean.

La cause probable de cet indicent est une chaudière vétuste. L'appareil a été scellé par un technicien de Sibelga envoyé sur place. Le gestionnaire du réseau de distribution pour le gaz naturel et l'électricité a programmé un contrôle complet du bâtiment.

Walter Derieuw rappelle, en ces périodes hivernales, l'importance de faire entretenir et contrôler ses installations mais aussi sur celle de mettre en place des détecteurs de CO.