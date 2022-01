Cinq hommes suspectés d'une violente agression à Schaerbeek appréhendés

La police a appréhendé le 22 décembre cinq suspects d'une violente agression sur deux hommes perpétrée en rue le 14 octobre à Schaerbeek, a indiqué mardi le parquet de Bruxelles. Un juge d'instruction a été saisi.

Les deux victimes venaient de se garer avenue Charbo et sortaient de leur véhicule pour se rendre à leur travail quand quatre personnes circulant sur deux trottinettes sont passées devant elles. L'un des deux travailleurs leur a lancé une remarque les appelant à la prudence. Les individus en trottinette ont alors alerté d'autres personnes qui se trouvaient dans la rue et les deux automobilistes se sont fait tabasser. L'une des deux victimes a été grièvement blessée et transférée à l'hôpital. Ses jours n'ont pas été en danger.

La police de Bruxelles-Nord a identifié des suspects et mené cinq perquisitions le 22 décembre, qui ont conduit à l'interpellation des suspects.