Cinq ans de prison pour un coup de couteau mortel derrière la gare de Namur

Le tribunal correctionnel de Namur a condamné lundi Alain C. à cinq ans de prison pour le meurtre de Rony A. La chambre du conseil avait auparavant retenu la thèse de la provocation, ce qui a évité au Namurois un passage devant la cour d'assises.

Le 26 mars 2016, en fin d'après-midi, une altercation a eu lieu dans la rue Piret-Pauchet, derrière la gare de Namur. C'est un jet de canette de bière entre personnes alcoolisées qui a déclenché les hostilités.

Alain C., voyant que son ami a été touché au visage par la canette, a renvoyé celle-ci vers les expéditeurs, deux hommes parmi lesquels la victime Rony A., et une femme enceinte. Il a ensuite pris la fuite, poursuivi par le trio.

Se sentant menacé, le prévenu a alors sorti un couteau papillon et a porté trois coups à Rony A.: un à la cuisse et deux à l'abdomen. L'un d'eux a été mortel puisque la lame s'est enfoncée de 11 cm dans l'abdomen de la victime et s'est arrêtée contre la troisième vertèbre lombaire, provoquant une énorme hémorragie intra-abdominale. Rony est décédé quelques heures plus tard à l'hôpital.

Selon l'avocat de la maman de la victime, partie civile, le prévenu a changé plusieurs fois de version. "Il s'est victimisé, il a banalisé les faits et a continuellement nié son acte." La maman réclame 25.000 euros de dommage moral.

Malgré les efforts de la défense, qui avait plaidé la légitime défense et demandé l'acquittement de son client, le tribunal a préféré suivre le réquisitoire du ministère public et a condamné Alain C. à cinq ans de prison.

Le parquet a requis l'arrestation immédiate du meurtrier mais, comme il a toujours été présent à toutes les audiences, le tribunal n'a pas suivi le parquet.