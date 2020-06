Cinoco-Palais du Vin vient d'emménager à Nivelles-Nord: "On est passés du 19e au 21e siècle"

"Cela fait quinze ans que j’ai repris l’entreprise familiale et cela fait quatorze ans et neuf mois que je me suis dit qu’il ne fallait pas rester dans notre ancien bâtiment. Cela n’avait pas de sens d’avoir un entrepôt à 1500 mètres de la Grand-Place de Bruxelles", lance Gilles Nolet. Son entreprise, Cinoco-Le Palais du Vin, est le plus grand importateur de vins et spiritueux du pays et occupait jusqu’il y a peu des entrepôts situés à Molenbeek. Il y a un an et demi, il annonçait avoir jeté son dévolu sur le zoning de Nivelles-Nord pour une nouvelle implantation début 2020. Et nous y sommes : la cinquantaine de collaborateurs de la société, ainsi que plus d’un million de bouteilles, viennent d’intégrer début février un bâtiment flambant neuf. Pour le clin d’œil, l’architecte a habillé sa façade d’une silhouette en acier corten évoquant une bouteille de vin couchée.

Un bâtiment plus fonctionnel

Les raisons du déménagement sont multiples. Le bâtiment historique, une ancienne brasserie rachetée par le père de Gille Nolet, convenait encore très bien pour la conservation des vins mais n’était plus adapté à l’activité actuelle de l’entreprise. "Les semi-remorques rentraient encore dans le hall pour décharger. Aujourd’hui, ce n’est plus imaginable", constate le patron. Semi-enterré pour une température et un taux d’humidité constant, le nouvel entrepôt a été "construit en fonction de nos besoins mais aussi des normes les plus modernes, tant au niveau de sa disposition que des technologies". La fonctionnalité se retrouve aussi dans la disposition des bureaux, désormais plus rapprochés : "On tourne autour d’un point central, pour créer la communication entre les équipes. C’était un des objectifs stratégiques. Le bâtiment qu’on utilisait, avec ses escaliers et ses longs couloirs, n’était plus adapté", poursuit-il.