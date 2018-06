Ciney: une femme veut ramasser son sandwich et se fait happer par un train

Il ne s'agit pas d'un suicide mais bien d'un tragique accident. La victime, une mère de trois enfants de 46 ans aurait en effet tenté de ramasser son sandwich qui lui avait glissé des mains.

Plusieurs témoignages vont dans ce sens, selon le parquet de Namur : elle a voulu le récupérer. S'est-elle penchée ou est-elle descendue sur les rails ?

C'est à ce moment en tout cas qu'elle a été happée par ce train en provenance de Bruxelles-Midi qui allait vers Arlon et ne s'arrêtait pas en gare de Ciney.

Le parquet précise bien qu'il ne s'agit pas d'un geste de désespoir. La victime, qui habitait Somme Leuze, n'a pas sauté sur les rails.

Les secours qui sont arrivés sur les lieux du drame n'ont rien pu faire.

Un accident qui a paralysé le trafic ferroviaire. L'accident s'est produit aux alentours de 14h30. Le trafic a été totalement interrompu. Des navettes de bus ont été mises en place entre Namur et Ciney, et entre Ciney et Marloie. La circulation des trains a finalement repris normalement vers 18h00.