Ciney : une carte de 30€ offerte aux habitants pour soutenir le commerce local

La ville de Ciney a commencé la distribution d’une carte "SOS Commerces" aux habitants de la commune. D’une valeur de 30€, elle sera utilisable entre le 1er septembre et le 31 décembre 2020 dans certains commerces de la capitale du Condroz.

Relancer le commerce local

Cette carte sera valable dans les établissements Horeca et les commerces participants du centre-ville et des villages de l’entité, dont la liste est disponible sur le site internet de la ville de Ciney. Maud Hembise, de l’ADL Ciney, a participé à la mise sur pied du projet : "Une carte est prévue par ménage. Elle fonctionne comme une carte bancaire, dont on peut consulter le solde en permanence, et on peut l’utiliser en plusieurs fois, dans différents commerces". 7000 cartes ont été confectionnées, et près de 2000 ont déjà été distribuées depuis ce lundi. La distribution se terminera le 31 août.

Une initiative très bien accueillie

Les habitants sont invités à venir chercher leur carte dans un lieu aménagé spécialement à cet effet, à l’arrière des ateliers communaux, dans le respect des mesures Covid. C’est là que nous avons rencontré Octavie et Jean, un couple de retraités ravis de l’initiative. Ils comptent bien profiter de l’occasion pour faire leurs emplettes dans le centre-ville, ce dont ils ont été privés durant le confinement : "Nous avons reçu un courrier de la commune nous invitant à venir chercher cette carte, pour faire vivre le petit commerce. Nous comptons bien aller acheter chez eux, parce qu’ils ont souffert durant le confinement. Nous allions surtout dans le zoning, juste une fois, et on ne sortait plus. Maintenant que nous pouvons ressortir, nous allons à pied dans le centre de Ciney. Ça nous fait un peu d’exercice physique, et ça va bien nous servir".

Profiter de l’occasion pour découvrir des commerces locaux

Manon, jeune Cinacienne, faisait déjà ses courses dans le centre-ville, mais elle salue l’initiative, en espérant que cela puisse permettre à d’autres clients de découvrir les commerces locaux : "On a tendance à faire nos courses dans les grandes enseignes, et c’est peut-être l’occasion de goûter à d’autres choses, d’aller chez des petits commerçants via cette carte, et d’y retourner ensuite si nous sommes satisfaits".