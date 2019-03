Ciney: plus de deux-cents jeunes tentent de se qualifier pour le Worldskills 2019 en Russie

La finale du championnat belge des métiers se déroule depuis ce lundi à Ciney. Pendant deux jours, 210 jeunes vont se mesurer dans des épreuves techniques, souvent dans des métiers en pénurie, avec un objectif en tête: le Mondial des métiers, le Worldskills en Russie.

Églantine arrange sa composition florale. Une composition originale en forme de sceptre dans les tons violets. Encore en pleine formation en art floral à Gembloux, elle est comme les 210 autres jeunes talents belges: concentrée sur sa tâche avec en ligne de mire, une qualification pour les Worldskills de Kazan en Russie cette année. Mais la Profondevilloise a aussi d'autres objectifs. Elle est là pour profiter d'une expérience unique: "Au départ, je me suis inscrite juste pour me tester, la gestion du stress, tout ça. Ça stimule la créativité et puis ce sont des compositions qu'on ne peut pas réaliser à l'école, ne serait-ce qu'au niveau du budget."

Beaucoup de travail en amont

Plus loin, Lise, 17 ans, est élève en boulangerie-tapisserie à l'ICTA de Suarlée et s’attelle à la réalisation de pâtes à pains. Pour arriver ici et défendre sérieusement ses chances, elle a beaucoup travaillé: "Je peux être capable de faire de grandes choses et d'aller un peu plus haut mais pour cela, j'ai du me préparer. Ça fait plusieurs mois que je travaille d'arrache-pied là dessus."

L'esprit de compétition n'est pas l'unique intérêt des participants: "J'espère rencontrer des personnes avec plus d'expériences que moi et apprendre d'eux", s'enthousiasme Adrien Challe, de l'Institut Horticole de Gembloux, spécialisation parcs et jardins.

Durant deux jours, ces jeunes, issus d'une précédente sélection de 825 concurrents, vont s'affronter devant plus de 150 juges. Les candidats qui formeront l'équipe belge seront connus le 27 avril prochain. Ils représenteront la Belgique face aux meilleurs du monde lors de la finale mondiale du 23 au 26 août en Russie.