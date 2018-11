Ciney: le dentiste n'aurait pas voulu soigner sa rage de dent à cause de factures impayées

Peut-on refuser de vous soigner parce que vous avez des dettes envers un hôpital ? C'est la mésaventure qu'une habitante de Dinant a vécu. Elle avait pris rendez-vous en urgence à la polyclinique de Ciney pour une rage de dent... Mais le dentiste a refusé de la soigner car il lui restait, selon lui, des factures impayées au centre hospitalier de Dinant, dont dépend la polyclinique.

La patiente est choquée : "La première chose qu'il m'a demandé quand je suis rentrée dans son cabinet, c'est si j'avais une carte de banque. Je n'ai pas du tout de suite compris pourquoi il me demandait ça... Et puis, il m'a dit que j'avais pour 300 euros d'impayés... Il m'a dit que je devais d'abord régler ça et prendre un autre rendez-vous. Il ne m'a même pas demandé pourquoi je venais ! Or, je souffrais d'une rage de dent particulièrement douloureuse. Je suis sortie de son cabinet complètement humiliée et perdue."

Après vérification auprès du service de facturation du centre hospitalier de Dinant, la patiente se rend compte que ces factures concernent en fait son conjoint, qui avait passé des examens médicaux. Des factures qui n'étaient même pas arrivées à échéance, selon elle.

Est-ce le rôle des prestataires de soins ?

Au delà de ce cas particulier, on peu se demander si c'est vraiment aux prestataires de soins de jouer à la police financière de l'hôpital. "Le fait déjà qu'il s'agit d'une urgence qui peut avoir des conséquences graves sur la santé du patient pose question. Et puis, l'hôpital a d'autres moyens humains et juridiques de récupérer les sommes éventuellement dues d'une autre manière que de sanctionner par la privation des soins", explique Thierry Monin de la Luss, la Ligue des usagers des soins de santé, une association de défense des droits des patients.

"Il y a le service social, le médiateur, le service juridique... il y a d'autres personnes mieux placées que le prestataire de soins pour analyser et comprendre la situation financière du patient." Pour l'association, priver de soins un patient "mauvais payeur" est complètement disproportionné.

Une plainte sera déposée

La patiente est en tout cas un peu désabusée. "Dans quel monde vit-on ? Ils ont quand même fait un serment, le serment d'Hippocrate ! Si on entre dans ce système là, des gens qui ont des urgences graves se verront refuser des soins parce qu'ils ont des factures en retard... Dans quel système entre-t-on ?" Elle compte porter plainte auprès de sa mutuelle.

Nous avons tenté d'avoir la réaction du centre hospitalier de Dinant. Les refus de soins suite à des impayés sont extrêmement rares, nous dit-on, mais nous n'avons pas de réaction officielle à ce stade par rapport à ce qui s'est passé à la polyclinique de Ciney. L'affaire est cependant prise au sérieux. Le dentiste concerné devrait être entendu ce mercredi pour donner sa version des faits.