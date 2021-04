Ciney : la piscine ouvre ses portes lundi et les réservations affluent

La piscine cinacienne a fermé ses portes au début du premier confinement en mars 2020. Depuis, un lifting complet a permis, normalement, de régler définitivement les problèmes d’étanchéité constatés depuis plusieurs années.

Dans l’accueil de la piscine, le téléphone sonne sans cesse et les e-mails pleuvent. La piscine n’ouvre que lundi mais il faut déjà anticiper pour respecter les règles liées au Covid-19 et les habitants de la commune et des alentours doivent encore apprivoiser le système de réservation mis en place sur le site de la régie des sports : "Nous avons déjà une centaine de réservations depuis ce matin et certaines plages horaires de la zone "famille", plus petite, sont déjà complètes pour la semaine prochaine, explique Thibaut Monmart, moniteur sportif, pendu à son téléphone depuis plusieurs heures déjà. Mais pour nous aussi c’est plus agréable avec cette perspective de réouverture !"

Car l’attente a été longue pour tout le monde. Cela fait quatre ans que la piscine subit des problèmes récurrents au niveau des liners, dont certains ont déjà été remplacés en vain : "Il y avait des infiltrations à différents endroits, l’eau s’accumulait sous le liner tant dans la grande que la petite piscine et lorsque les gens frottaient ou marchaient sur ces boursouflures, cela provoquait régulièrement des déchirures qui ne faisaient qu’encore aggraver le problème", explique Gaëtant Gérard, l’Echevin des Sports de la commune.

Cure de jouvence

Désormais, les malfaçons à l’origine des fuites doivent être réglées et des pompes ont été installées afin de refouler l’eau qui pourrait encore s’accumuler : "Nous sommes confiants dans le fait que cela va régler le problème pour de très longues années. La piscine a également bénéficié d’une rénovation plus large. La plage entre les deux piscines, le système de caméra ont été revus et le bassin est désormais à débordement". Mais tout cela a généré 200.000 euros de frais supplémentaires partagés entre la Ville, la régie des sports, l’entrepreneur et le sous-traitant. Une convention a aussi été signée pour gérer d'éventuels soucis à l'avenir. Tous sont parvenus à un accord à l’amiable plutôt que de passer par la case justice qui aurait immanquablement reporté encore davantage cette réouverture tant espérée.

Toutes les informations concernant l’accès à la piscine dès ce lundi 12 avril peuvent être retrouvées ici.