Ciney: l'art s'invite dans la Tour de la Collégiale

C'était il y a 10 ans: le 14 juillet 2010, une violente tempête s'abattait sur la Belgique et faisait tomber le clocher de la Collégiale de Ciney (province de Namur). Défiguré, gravement endommagé, l'édifice ne retrouvera son apparence qu'en 2018. Bâtiment emblématique de la Ville datant du 11ème siècle, la Tour de la Collégiale entame aujourd'hui un nouveau chapitre et abrite désormais des œuvres d'art.

"C'est vrai qu'à Ciney, on est déjà gâtés au niveau de la culture" reconnait l'échevine de la Culture Laurence Daffe, "mais le centre culturel ne pouvait pas répondre à toutes les demandes, nous n'avons pas non plus de galerie ici à Ciney et beaucoup d'artistes se plaignaient de ne pas avoir d'endroit où montrer leurs œuvres au grand public".