Ciney : 70 chalets installés pour la réouverture des terrasses

Des chalets oui, mais pas de chapiteau

Son voisin le patron d’un restaurant gastronomique lui ne partage pas cet avis. Régis Alexandre estime que ces chalets ne permettent pas d’accueillir suffisamment de clients pour être rentable ni de garantir un service de qualité. Il a donc demandé de pouvoir installer un chapiteau plus grand, plus confortable mais la commune a refusé : " On me dit que ça n’est pas esthétique. J’avais besoin d’un espace pour pouvoir réellement protéger mes clients de la pluie et du vent. Ils passent généralement deux à trois heures dans mon restaurant. Moi, les chalets ne me conviennent pas. Ça représente une baisse de capacité de 35%. Et puis je ne peux pas demander à mon personnel de traverser une terrasse sous la pluie pour aller servir les clients qui en plus risquent de manger froid. Ce qui me dérange le plus dans cette histoire, c’est que visiblement on va installer des chapiteaux ailleurs dans la ville et moi, on me le refuse ! "