CHwapi : une clinique pour apprendre à vivre avec son stress

C'est peut-être la maladie du siècle. Pour certains, c’est maladif au point d'être un fardeau au quotidien. Le stress. Il nous touche tous, à des degrés divers. Depuis janvier, le Centre Hospitalier de Wallonie picarde a ouvert un service pour des personnes voulant apprendre à vivre avec leur stress. Actuellement, une dizaine de personnes sont suivies par des psychologues cliniciens " je suis toujours stressée, j’ai envie de rien faire " explique une dame que nous avons rencontré lors d’une consultation. Depuis le décès de sa maman, elle angoisse en permanence " j’ai vécu plusieurs soucis familiaux et ensuite, j’ai fait un burn-out. je vis dans état d’anxiété 24h sur 24. Il faut que je m’en sorte, il y a rien à faire".

Véritable ennemi invisible, le stress est difficile à définir. Au fur et à mesure des consultations, les patients apprennent à mettre des mots sur leurs souffrances " on fait le point sur les symptômes physiques et les conséquences du stress sur la vie quotidienne" explique Pauline Durieux, psychologue clinicienne. " On est pas tous égaux face au stress. Nous n’avons pas tous les mêmes façons de réagir. C’est justement pour cela que nous intervenons, pour donner des outils aux patients et pour les aider à affronter des situations du quotidien" souligne la jeune femme.

Un service de plus dans la clinique de la prévention

La clinique du stress vient s’ajouter à d’autres services comme, par exemple, l’ortho-nutrition. Une discipline qui aide des personnes souffrant de troubles alimentaires, parfois liés au stress. " Ce qui est important, c’est de montrer que le stress est une réelle problématique. C’est pour cela que nous avons créé une unité à part entière" précise le Dr Hubert Dereppe, cardiologue et coordinateur de la clinique de la prévention.