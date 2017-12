Chutes de neige sur le centre, le sud et l'est du pays: routes glissantes, épandages en cours

Des chutes de neige sont signalées ce vendredi après-midi sur le centre, le sud et l'est du pays. Elle tient au sol sur les nationales et les petites routes et certaines autoroutes commencent à blanchir, les épandages sont en cours.

On remarque des ralentissements actuellement sur les régions de Libramont, Bouillon, Bastogne et Arlon mais également entre Andenne et Spa et sur la E411 et l'E25 suite à ces grosses chutes de neige.

Il est recommandé aux automobilistes de rester vigilants : les chaussées sont enneigées et très glissantes dans le sud du pays.

De plus, la prudence est de mise car on signale du brouillard du côté de Verviers, Polleur, Francorchamps. Il réduit fortement la visibilité.

Impacts actuels sur la circulation :