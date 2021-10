Chutes d'arbres, toiture envolée... le vent et la pluie ont fait des dégâts en Flandre la nuit dernière (vidéos)

Le temps très venteux a causé quelques dégâts dans la ville d'Anvers au cours de la nuit de jeudi à vendredi. Les pompiers de la zone Anvers également actifs à Wijnegem et Zwijndrecht, en étaient déjà vers 8h30 à 80 appels. "Il s'agit essentiellement d'arbres arrachés et de grosses branches emportées par le vent", explique le porte-parole Kristof Geens. "Ce qui est logique car les branches sont encore feuillues et cela augmente leur poids et leur prise au vent".

Des embarras de circulation étaient ainsi signalés Frankrijklei. La circulation du tram est elle aussi perturbée. Les lignes 3, 5 et 8 ont dû être déviées ou amputées un moment à cause d'un arbre ou d'une branche tombés sur les infrastructures.

Une partie du toit du stade du Bosuil -plus précisément au-dessus de la tribune 1- où joue l'Antwerp, a été soufflée par le vent dans la nuit de mercredi à jeudi, indique le club de football qui précise que "tout est sous contrôle" et qu'"aucun autre embarras n'est prévu".

Il n'est cependant pas encore possible de savoir si cet incident aura des conséquences sur le match de championnat prévu dimanche face au FC Bruges. Le morceau de toit soufflé a atterri partiellement sur le terrain.