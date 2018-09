Chute de gravats à Lustin: la Région wallonne va installer des filets de protection

Il était grand temps de sécuriser la rue Rochers de Frênes, à Lustin : des chutes de gravats mettaient en danger les automobilistes. Grâce à un appel du bourgmestre de Profondeville, ce sera bientôt chose faite. La Région wallonne va installer des filets de protection sur les rochers.

A la base de la demande de Luc Delire, bourgmestre de Profondeville, on retrouve la chute d’une pierre sur le capot d’une voiture. Si cette pierre était tombée sur le pare-brise, les conséquences auraient pu être plus graves. Et le bourgmestre aurait été pointé du doigt à coup sûr.

Pour lui, la situation actuelle ne pouvait donc plus durer. "Ce que je veux absolument casser comme rythme, c’est : quelques pierres tombent, on s’en émeut, on les ramasse, et puis la vie continue. 15 jours plus tard, une pierre un peu plus grosse tombe, on s’en émeut, on la ramasse, et la vie continue."

Suite à l’appel du bourgmestre, la Région wallonne a réagi. En tant que propriétaire de cette partie des rochers et gestionnaire de la rue Rochers de Frênes, elle est responsable de la sécurisation du lieu. Un marché public va donc être lancé. Selon la porte-parole du SPW, la sécurisation devrait être complète dans quelques semaines.