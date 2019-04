Chute d'un balcon lors d'un mariage à Assesse : pas de blessé grave et pas de pénal

Les neufs personnes blessées samedi à la suite de l'effondrement d'un balcon lors d'un mariage à Sart-Bernard sont hors de danger, a indiqué dimanche le bourgmestre d'Assesse, Dany Weverbergh. Il n'y aura pas non plus de poursuites sur le plan pénal, a annoncé dans la foulée le parquet de Namur.

Si les personnes blessées ont été nombreuses et le choc violent, les lésions dont souffrent les victimes ne sont pas trop importantes. "Dans un premier temps, une personne se plaignait de la colonne vertébrale, mais tout semble rentrer dans l'ordre", a précisé le maïeur de la petite commune namuroise.

De son coté, le ministère public estime qu'il s'agit d'un accident et n'a donc pas souhaité mettre le dossier à l'instruction.

C'est donc sur le plan civil que l'affaire devrait se poursuivre, si les victimes ou leurs assureurs en décident.

La responsabilité du propriétaire des lieux pourrait notamment être mise en cause.

M. Weverbergh précise toutefois que le balcon se trouvait en dehors de la salle louée pour le mariage, qui a bien fait l'objet d'un permis d'exploitation.

L'incident s'est produit samedi vers 17h00 au domaine de Grangeneuve à Sart-Bernard (Assesse). Un balcon en bois s'est effondré et neuf des convives du mariage ont été blessés. Le plan catastrophe a été déclenché par les autorités. Sept ambulances et deux SMUR ont été dépêchés sur place, en plus des pompiers et de la police.