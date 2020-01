CHU Brugmann: deux ans après, l'ex-président MR réclame les 67.000 euros qu'il avait dû rembourser en plein scandale

Rappel des faits. En juin 2017, Christophe Pourtois est épinglé dans la presse . En marge de son temps plein à la Cour des Comptes, Christophe Pourtois, discrète mais influente figure du MR de la Ville de Bruxelles, occupe également dix mandats publics auprès de la structure hospitalière IRIS, au CPAS de la Ville de Bruxelles ou encore à la présidence de Brugmann depuis 2013 . Total des émoluments: 100.000 euros brut par an (corrigés à 76.000 euros d’après le cadastre de la Ville de Bruxelles, mais deuxième plus grosse rémunération). Pour le MR, qui est alors en majorité avec le PS, cela fait très mauvais genre. Christophe Pourtois doit quitter tous ses mandats et est exclu du Mouvement réformateur . Il rembourse au CHU Brugmann 67.158,54 euros, au travers de plusieurs virements effectués entre le 19 et le 22 juin 2017.

A Bruxelles, le Conseil communal s'annonce agité. En cause, le dossier relatif à la gouvernance du Samusocial de la ville. La qualité du travail des équipes qui s'occupent des sans-abri n'est pas mise en cause. Ce sont les rémunérations d'Yvan Mayeur, et de Pascale Peraïta, directrice du Samusocial, qui sont pointées du doigt. Elles seraient plus élevées qu'annoncé.

Mais voilà, lors de son conseil d’administration du 21 janvier dernier, le CHU Brugmann voit arriver sur la table une demande de remboursement. Christophe Pourtois, au travers de la société ARAG, exige dans un courrier que les 67.000 euros et quelques fassent le chemin inverse. Deux ans et demi après la tempête qui l’a emporté, l’ex-libéral veut récupérer son argent. Celui-ci parle d'environ 32.000 euros pour l’année 2014, 32.000 euros pour 2015 et 2.400 euros pour 2013.

Scandaleux

Selon nos informations, plusieurs administrateurs n’en reviennent toujours pas de la teneur de la missive. "C’est scandaleux", nous souffle l’un d’entre eux. Scandaleux aussi pour Ecolo, qui occupe la vice-présidence de Brugmann. Jérôme Jolibois, administrateur Ecolo, explique à la RTBF: "Le budget de Brugmann est très important, il emploie beaucoup de monde. Mais on sait que ce budget est très juste. Nous avons un déficit d’exploitation. Mais ce montant correspond tout de même aux salaires de deux infirmières. Je trouve plus juste de payer du personnel que des mandataires qui ne sont pas forcément présents pour exercer leur mandat."

Pour le moment, Ecolo est parvenu à suspendre le paiement afin d’entamer une analyse juridique et "voir dans quelle mesure Brugmann peut ou pas rembourser. C’est compliqué, notamment au niveau légal. Tout dépend de la manière dont lui-même a remboursé ces montants à l’époque, dans quel but et avec quelles motivations." En d’autres termes, comment Christophe Pourtois a-t-il justifié son propre remboursement à l’époque et est-ce que finalement, celui-ci était justifié juridiquement en dehors des aspects éthique et politique?

La RTBF n’est pas encore parvenue à entrer en contact avec Laurette Onkelinx (PS), actuelle présidente de Brugmann. Ce lundi matin, la RTBF a également contacté Christophe Pourtois, sans réponse. Le prochain conseil d’administration de l’hôpital Brugmann est en tout cas prévu pour le 18 février. Le dossier devrait être tranché à cette date.

Directeur du Foyer Laekenois

En septembre 2017, malgré son exclusion du MR, Christophe Pourtois devenait directeur général de la société de logements sociaux le Foyer Laekenois (4000 logements). A l’époque, sa rémunération (110.000 euros bruts par an) avait été recalée par la Société du Logement de la Région bruxelloise, qui exerce la tutelle sur les sociétés de logements sociaux dans les 19 communes.

En septembre dernier, Christophe Pourtois inaugurait avec la secrétaire d'Etat bruxelloise au Logement Nawal Ben Hamou (PS), 159 nouvelles habitations à la Cité modèle, à Laeken. Un mois après, c’était au tour de la nouvelle crèche de la Cité Modèle.