Chocolaterie Legast à Braine-le-Comte : un couple uni par l'amour du chocolat

106 producteurs se sont rendus ce week-end au salon "c’est bon, c’est wallon" à La Louvière au Louvexpo. Un événement destiné à mettre en avant les produits bien de chez nous. Thibaut Legast, un artisan chocolatier de la région du Centre a retenu notre attention. Car son histoire, c’est celle d’un double amour : celui du chocolat bien sûr. Mais c’est aussi et surtout celle d’une idylle avec Patricia Forero. Il a rencontré sa compagne en Amérique du Sud lors d’un voyage d’affaires. Depuis 15 ans sa double passion lui donne des ailes. Puisque ses chocolats ont déjà été primés par des prix internationaux.

Patricia est originaire de Colombie

Les grains de cacao de l’atelier de Braine-le-Comte ont pour la plupart le parfum de l’Amérique du Sud. C’est de là-bas que provient Patricia l’épouse de Thibaut Legast. Ils se sont rencontrés lors d’un voyage d’affaires en Colombie. "L’histoire d’amour, elle commence déjà avec le chocolat. Et elle continue avec Patricia", explique Thibaut Legast. "Oui, c’est vrai on s’est rencontré par le cacao et le chocolat… Et on est là aujourd’hui dans notre atelier en Belgique", poursuit la Colombienne. "Notre rencontre s’est déroulée dans son pays lors d’une mission à Bogota. C’était un voyage à la rencontre des producteurs locaux. Quinze ans après nous sommes toujours ensemble", conclut Thibaut Legast.

Les amoureux ont des pépites dans les mains…

Leurs chocolats viennent de recevoir de nouveaux prix européens. "On a envoyé pas mal de tablettes à différents concours", détaille Thibaut Legast. "Et c’est vrai qu’on a successivement gagné plusieurs médailles avec différentes sortes de chocolat. Pour nous, c’est une récompense et c’est quelque chose de valorisant".

"Nous venons d’obtenir cette année une médaille d’argent et deux de bronze aux "International Chocolate Awars Europe"dans la catégorie de production artisanale de petite échelle. De plus, on nous a annoncé que nous sommes finalistes pour la compétition mondiale dans deux catégories", conclut Patricia Forero. "On croise les doigts pour gagner encore une médaille".