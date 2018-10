Chiny: Sebastian Pirlot est réélu sans aucune conccurence

le Député-Bourgmestre Sebastian Pirlot sera bien accroché à son écharpe maïorale au moins jusqu'en 2024. Pour cause: il n'avait aucune concurrence dans la commune de Chiny. Il a donc sans surprise été réélu jusqu'en 2024.

Composé de 17 élus, ce conseil communal était pourvu de 5 élus dans la minorité au début de la précédente législature. Trois d'entre eux ont rallié la majorité et les deux derniers n'ont pas souhaité, dans ces conditions se représenter et tenter de former une liste pour le 14 octobre.

Le mandat de bourgmestre Sebastian Pirlot était donc reconduit d'avance. Il a par ailleurs affirmé qu'il ne compte pas briguer un nouveau mandat de parlementaire socialiste. Il entend donc se consacrer encore d'avantage à sa commune de Chiny en compagnie de ses 16 colistiers.