Denis Danvoye et son groupe "CLE" finissent en première place avec 49,6%. Beau retournement de situation puisque en 2012 la liste Bouge battait CLE d'une cinquantaine de voix. Cette fois, CLE finit premier et obtient 11 sièges. Et BOUGE+ (alliance PS-MR) finit deuxième à 46,13% avec 10 sièges. Derrière... loin derrière, le PP affiche 3,32%. Pas de discussion donc à Chimay. Denis Danvoye va devenir bourgmestre et remplacera Françoise Fassiaux.