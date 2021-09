Chimay : malgré les limitations de tonte le dimanche, les tracteurs-tondeuse ont vrombi

Lors de la course d’endurance de deux heures, sur le circuit de 500 mètres dessinés sur le site du circuit de Chimay, Loïc a terminé 3e. Il a 24 ans. Il est mécanicien agricole. Et il a été pris par cette passion : "On commence et on n’arrive plus à s’arrêter. On bricole et progressivement, on arrive à obtenir une machine avec laquelle on peut imagine de pouvoir faire un podium. Un tracteur tondeuse, c’est 2500 euros. Lors des courses, on doit changer des pièces. Et ça, ça coûte. Les bricoleurs, ils s’en sortent avec pièces bon marché. Nous, si on veut faire des résultats, ça coûte un peu plus cher, mais ça reste raisonnable par rapport aux gros sports moteurs".