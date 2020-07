Si vous habitez Chièvres et les environs, vos deux prochaines nuits seront probablement rythmées par le vrombissement de moteurs d'avions de l'armée américaine entre 22 et 2 heures du matin. La raison est simple: pour conserver leur accréditation, les pilotes sont obligés de prester un certain nombre de vols nocturnes. Vous saurez donc pourquoi vous n'entendez pas les moustiques dans cette plage horaire.