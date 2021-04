Chièvres : la crise sanitaire précipite la chute de l'école de devoirs CILES asbl, elle fermera le 30 juin

L’asbl Ciles (Cellule d’Intervention Lecture-Ecriture-Social) est une école de devoirs installée à la rue Notre-Dame à Chièvres. Elle était active depuis trente ans. Cette association a annoncé la semaine dernière qu’elle cesserait ses activités à la fin de cette année scolaire. Cela faisait un certain temps que cette asbl faisait face à des problèmes de trésorerie. La crise sanitaire lui a donné le coup de grâce.

L’association n’a pourtant pas ménagé ses efforts pour garder la tête hors de l’eau. Pendant des mois, ses membres ont multiplié les démarches de tous côtés pour décrocher les dons nécessaires à un maintien à flot, en vain. "C’est avec immensément de regret que nous devons vous annoncer que nous n’avons pas trouvé de solution pour sauver Ciles sur du long terme ", confient les membres de l’équipe dans un communiqué, "la crise sanitaire a précipité notre chute, nos finances n’ont pas résisté, et les aides de l’état sont difficiles à obtenir". Et de poursuivre : "Nous avons épuisé toutes nos économies, et nous n’avons trouvé aucun nouveau soutien structurel extérieur suffisant, le déficit à combler est trop important".

Une liquidation volontaire

Les membres de l’asbl ont donc décidé de procéder à une liquidation volontaire de la structure en précisant "Nous assurerons notre rôle de soutien scolaire jusqu’au 30 juin (si la situation sanitaire le permet) comme promis, et nous encadrerons les enfants aussi professionnellement que nous l’avons toujours fait malgré la tristesse de la situation".

Dans son communiqué, l’équipe remercie ceux qui les ont soutenus pendant toutes ces années ainsi que les donateurs dont l’intervention permettra un suivi des élèves concernés jusqu’à la fin de l’année scolaire.

"Nous pensons à tous les gens qui ont donné vie et couleur à notre association tout au long de ces nombreuses années d’existence, à tous ces gens qui y ont consacré tant de temps et d’énergie. Merci, ce fut une belle aventure humaine" conclut le communiqué.