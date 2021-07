Chièvres : l'armée US confirme un dépassement des normes américaines à la caserne Daumerie

"Les résultats d'échantillonnages validés sur la caserne Daumerie à Chièvres et reçus le 7 juillet 2017 ont détecté des niveaux légèrement élevés de PFOS et de PFOA par rapport au seuil défini par l'avis sanitaire" des États-Unis, confirme jeudi la garnison de l'armée américaine au Benelux dans un communiqué. Des bouteilles d'eau potable ont ensuite été distribuées au personnel pendant plusieurs mois par mesure de précaution, malgré un avis positif de la Société wallonne des eaux (SWDE).

Des inquiétudes quant à une éventuellement pollution sur la base de Chièvres ont été mises au jour cette semaine après la divulgation d'un rapport américain par le PTB au parlement. Il s'agit de substances per-fluoro-alkylées persistantes (PFAS) qui représentent un danger pour l'environnement

En mai 2016, l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis a émis un avis sanitaire déterminant le seuil acceptable de PFOS et de PFOA (les deux produits chimiques PFAS les plus connus, NDLR) dans l'eau potable, explique le communiqué de la garnison de l'armée américaine au Benelux. L'armée américaine a ensuite mis en œuvre un programme complet de tests de dépistage du PFOS et du PFOA la même année.

C'est dans ce cadre que l'eau de la caserne Daumerie a été analysée et que des niveaux supérieurs à la norme américaine ont été détectés. "À Chièvres, la Société wallonne des eaux (SWDE) est notre fournisseur d'eau. Par conséquent, notre équipe d'experts a partagé les résultats des tests avec la SWDE qui a confirmé que l'eau était considérée comme potable selon les normes belges. Rétrospectivement, nous n'avons identifié aucun rejet de PFAS sur la caserne Daumerie. Par mesure de précaution, cependant, l'armée a pris des mesures immédiates et a fourni de l'eau en bouteille comme source d'eau alternative à tous les occupants de la caserne Daumerie." "Nous prenons toujours la norme la plus stricte quand elle diffère de celle du pays hôte", a ajouté la porte-parole de la garnison jeudi.

La distribution d'eau en bouteille aurait duré plusieurs mois, jusqu'au déménagement du personnel sur la base aérienne de Chièvres, en face de la caserne Daumerie.