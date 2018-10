Chièvres : Ecolo joue les arbitres à Chièvres

La pression est forte auprès du parti Ecolo à Chièvres.

Le PS perd sa majorité absolue et obtient donc 7 sièges. Le MR prend un siège en plus (6,95% supplémentaires) et arrive à 7 sièges également. Du coup, Ecolo qui prend 2 sièges supplémentaires, va jouer les arbitres. Avec ses 3 sièges, les Verts pourraient faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre... Didier Lebailly, l'échevin sortant, doit être très sollicité ce soir...

A moins que le PS et le MR ne décident de revenir ensemble à la tête de la commune...